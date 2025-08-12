¡5 cosas que ACha Septriasa hizo después del divorcio, realmente cambiaron!

VIVA – Noticias de divorcio ACHA SEPTRIASA Y Vicky Kharisma que se decidió oficialmente en mayo de 2025 estar en el centro de atención pública. Después de someterse a un matrimonio desde 2016, la pareja decidió separarse después de enfrentar varios conflictos domésticos que han estado sucediendo desde octubre de 2021.

Sin embargo, Acha Septriasa mostró una nueva obstinación y entusiasmo al vivir una vida posterior al divorcio. A través de cargas en su cuenta personal de Instagram, @septriasaacha, la artista que es conocida a través del corazón de la película, comparte su transformación de estilo de vida que ahora se ve más positiva y se centra en la salud y la felicidad de su pequeña familia.

Acha reveló que ahora está viviendo la vida con un enfoque de vida lenta, disfrutando cada momento con plena conciencia, al tiempo que prioriza el papel de la madre para su hija, Bridgia.

En su última carga, compartió su nueva rutina que cubrió cinco actividades principales que lo hicieron parecer «muy cambiante» a los ojos del público.

«La vida lenta, el gimnasio cuatro días a la semana, puede ser una diferencia, y cuidar su propia casa, puede cuidar a Bridgia, mientras que Vic fuera de la ciudad es un regalo», escribió Acha, citado desde Instagram @septriasaacha, martes 12 de agosto de 2025.

En las fotos cargadas, ACHA se ve activo en el mantenimiento de la aptitud física haciendo ejercicio regularmente en el gimnasio y el ciclismo. También parecía disfrutar del tiempo de calidad con Bridgia, su único hijo, mientras realizaba las tareas domésticas de forma independiente.

Estilo de vida Esto está más organizado y lleno de conciencia es una prueba de que ACHA intenta mantener un equilibrio entre físico, mental y responsabilidad como padre.

A pesar de estar separados, ACHA y Vicky están comprometidos a ejecutar la copia de la felicidad de la Bridgia. Según ACHA, este enfoque les permite a ambos seguir siendo padres responsables a pesar de que su hogar ha terminado.

«Co Parenting Es posible para aquellos que son maduros y conscientes de ser un buen padre para los niños, no hay fin. Gracias chicos «, explicó en la misma carga.

La decisión del divorcio Acha y Vicky fue decidida por el Tribunal Religioso Central de Yakarta el 19 de mayo de 2025, en base al número de caso 1619/PDT.G/2024/PA.JP.

Según una copia de la decisión de la Corte Suprema, su matrimonio ha sido coloreado por Tensiones desde octubre de 2021, con su pico en noviembre de 2024 cuando Vicky dijo el quinto divorcio.

Los conflictos repetidos, incluidas las disputas debido a las diferencias en las opiniones, los problemas emocionales, a los incidentes físicos en abril de 2023 que causaron contusiones en manos de Acha, se convirtieron en la razón principal del final de su matrimonio.

Acha mencionó que decir divorciado Repetidamente de Vicky le hizo sentir su dignidad como esposa había sido degradada, hasta que finalmente decidió terminar con la relación.

Ahora, con un nuevo espíritu, Acha Septriasa muestra que los cambios positivos en su vida son una forma de aumentar de tiempos difíciles. El público también brinda un gran apoyo para su transformación, tanto como un individuo que es física y mentalmente más saludable y como una madre amorosa para la Bridgia.