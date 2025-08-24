5 cosas cuidados para el automóvil que se puede hacer en casa menos de 10 minutos

Yakarta, Viva -Losegar para un automóvil no siempre significa tener que ir al garaje o pasar horas. Algunos pasos simples se pueden hacer solo en casa rápida y fácilmente.

Aquí hay 5 cosas que se pueden hacer para mantener el estado del vehículo sin tener que salir de la casa, los resultados del resumen Viva AutomotiveDomingo 24 de agosto de 2025.

El primer paso es verificar la presión del viento del neumático. Simplemente use un dispositivo de medición simple para asegurarse de que el neumático no sea plano o demasiado difícil.

Los neumáticos que carecen del viento hacen que el consumo de combustible sea más derrochador. Por el contrario, los neumáticos que son demasiado duros pueden reducir la comodidad y agarrar el camino.

Lo siguiente que se puede verificar es la condición del aceite del motor. Use la varilla de la dipa para ver si el volumen es suficiente y el color sigue siendo bueno.

El aceite que ya es negro oscuro o volumen disminuido debe reemplazarse de inmediato. De esa manera, el motor permanece protegido y su rendimiento está más despierto.

No olvide también verificar el agua del radiador. El refrigerador adecuado evitará que el motor sea caliente rápidamente.

Si el nivel se reduce, agregue inmediatamente el refrigerante de acuerdo con la recomendación. Evite usar agua del grifo porque puede causar corteza en el sistema de enfriamiento.

Otro tratamiento corto es verificar el limpiaparabrisas y la lavadora de agua. Ambos son muy importantes para mantener la visibilidad, especialmente cuando llueve.

Vuelva a llenar la lavadora de agua si se agota, luego limpie el limpiaparabrisas de goma para mantenerla flexible. Esta simple forma de mantener el parabrisas cuando se usa.

El paso final que no es menos importante es limpiar el filtro de aire. Simplemente retire el filtro, luego toque lentamente para que el polvo se reduzca.

Un filtro limpio hace que el aire ingrese más suavemente, por lo que la combustión en el motor es más perfecta. El impacto, el automóvil se siente más potente y eficiente en combustible.

Estos cinco tratamientos menores se pueden hacer en casa sin herramientas complicadas y solo lleva menos de 10 minutos. Si se hace de manera rutinaria, el automóvil será más duradero, cómodo conduciendo y listo para acompañar el viaje en cualquier momento.