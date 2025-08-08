¡5 consejos para ahorrar anti -fallas! Esta forma simple hace que el dinero no se agote rápidamente

Yakarta, Viva – El 20 de agosto cada año siempre se conmemora como el Día de Indonesia Ahorrar. Este impulso es el momento adecuado para que nos recordemos lo importante que es dejar de lado todos nuestros ingresos para un mejor mañana.

Esto se debe a que el ahorro no solo se limita a la forma en que garantizamos la salud financiera en el futuro, sino que también está estrechamente relacionado con el auto -control y también mejorando la calidad de vida.

El ahorro sigue siendo un instrumento financiero importante que es una opción para la comunidad dada la naturaleza que se puede retirar en cualquier momento y se puede hacer con un pequeño dinero nominal.

Es solo que, basado en una encuesta realizada por Goodstats titulado Comportamiento de la gestión de las finanzas de la comunidad 2024, solo el 30.1 por ciento de los encuestados se registró para tener ahorros, mientras que el 69.9 por ciento restante no estaba ahorrando.

Además, Bank Indonesia (BI) también publicó datos de encuestas de consumo para el período de junio de 2025, lo que mostró que la parte de la relación ahorro a ingresos) tenía una tendencia a disminuir. A partir de junio de 2025, la proporción de ahorros se registró en 14.1 por ciento, disminuyó en comparación con mayo de 2025 en un 14,9 por ciento.

Al ver esta condición, PT Bank Neo Commerce TBK continúa mostrando su compromiso de proporcionar educación financiera a la comunidad, al recordar la importancia de ahorrar desde una edad temprana y llevarse a cabo continuamente.

A muchos de nosotros nos resulta muy difícil ahorrar, la voluntad y la intención son las cosas principales, pero también hay cosas que deben considerarse, lo que puede hacernos más fáciles y sabios en el ahorro. Aquí hay algunos consejos y consejos simples que se pueden hacer para ahorrar sabiamente:

Determinar el propósito de ahorrar claramente

Es importante que podamos determinar el propósito de ahorrar claramente, como el primer paso. El propósito de ahorrar puede establecerse como un objetivo a corto plazo, como comprar un artículo en particular, o como un objetivo a largo plazo, por ejemplo, como un fondo de pensiones.

Además del objetivo, también es necesario establecer cuánto tiempo y cuánto tiempo se debe guardar con éxito el destino final nominal, para que podamos determinar cuánto tenemos que reservar por mes. Establecer el objetivo de ahorrar claramente al principio puede hacernos más concentrados en motivarnos a continuar tratando de salvar.

Ponga a un lado la parte del dinero para ahorrar al principio

Eliminar la parte del dinero al principio, antes de comenzar a usar los salarios/ingresos para otras necesidades es la forma más efectiva de ahorrar.

Después de establecer el monto nominal que debe ahorrarse cada mes, tanto como sea posible cada vez que obtengamos ingresos, debemos haber dejado a un lado el nominal para ser ahorrado.

De esta manera, podemos centrarnos y disciplinar en el ahorro, y evitar usar el dinero para gastos innecesarios.

Use una cuenta diferente para ahorrar

Usar una cuenta diferente, para ahorrar y hacer transacciones diarias, es un simple consejo que tiene un fuerte efecto para hacernos más centrados en el ahorro.

Esto puede facilitarnos administrar las finanzas, y no mezclar todo el dinero en una cuenta, para que pueda evitar el uso de ahorros intencionales o involuntarios.

Aprovechar las aplicaciones y la tecnología

La utilización de aplicaciones y tecnología existentes también es muy útil para centrarse en el ahorro. Por ejemplo, hacer transferencias automáticas cada mes a una cuenta de ahorros, es un poderoso consejo para que siempre dejemos de lado el dinero al principio para ahorrar, cada mes.

No hay más razón para que olvidemos reservar o el dinero se deja completamente a fin de mes. Este es un simple consejo para reducir nuestra tentación usando el dinero para los gastos que realmente no son necesarios.

Reducir los gastos innecesarios

Otro consejo sabio que no es menos importante es tratar de reducir los gastos innecesarios. Todos los consejos anteriores no serán útiles si no podemos tener un buen autocontrol.

Revisar nuestros gastos cuidadosamente y detallados también es muy importante para que podamos averiguar si hacemos muchos gastos innecesarios, como a menudo comer en restaurantes, comprar café contemporáneo todos los días, establecer nuevamente y ajustar las necesidades y asignar más fondos a la parte de los ahorros.

«Proporcionamos una opción de servicios financieros que pueden ser una solución a las necesidades de los clientes. Además de tener productos de ahorro con interés de interés competitivo, también brindamos servicios de ahorro de futuros con tenores y depósitos flexibles según los deseos de los clientes, y depósitos con tenores que comienzan desde siete días y saldos mínimos», dijo el director de Bank Neo Commerce Eri Budiono.