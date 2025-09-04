5 Clue Pratama Arhan-Zize referido, Eza Gionino se casó sin restablecimiento

Yakarta, Viva -Anvidencia de ronda Pratama Arhan Y Azizah salsha Consulte Invitar la atención de los ciudadanos. La prueba, la noticia sobre esto inmediatamente filmado en los rangos más populares, especialmente en el canal Viva Showbiz.

Leer también: Mantenido el divorcio, Eza Gionino y su esposa siguen siendo un techo, pero …



Eza gionino Lo que sorprendentemente fue demandado por el divorcio de su esposa, a pesar de que estaba casado sin bendición, no fue menos vista. ¿Quieres saber las noticias completas? El siguiente es un resumen de la lista de las noticias más populares del canal Viva Showviz, en la edición de Round Up el jueves 4 de septiembre de 2025. ¡Yuk, desplazamiento!

No separado? 5 Clue Pratama Arhan y Azizah Salsha se llaman más comentarios

Leer también: Los abogados revelan las razones para que Meiza solicite el divorcio a Eza Gionino





Pratama Arhan y Azizah Salsha. Foto : Instagram @Pratamaarhan8.

La casa de Pratama Arhan y Azizah Salsha nuevamente se convirtió en el material de la cálida conversación del público. Aunque solo una semana fue divorciada por el Tribunal Religioso de Tigaraksa, Tangerang, los ciudadanos en realidad encontraron señales sospechosas de que los dos tenían más probabilidades de haber sido remitidos.

Leer también: Lejos de los chismes inclinados, ¿cuál es la razón por la que Meiza se divorcia de Eza Gionino?



Este problema sobresale después de varias actividades en las redes sociales, no escaparon de la fuerte observación de los internautas. Desde solo el botón de seguimiento hasta la reaparición de la foto antigua, todos se consideran una señal de amor que vuelve a florecer.

Leer más aquí.

Los internautas encuentran una fuerte evidencia de Pratama Arhan y Azizah Salsha Refer



Pratama Arhan y Azizah Salsha

La especulación sobre la relación entre Pratama Arhan y Azizah Salsha nuevamente se convirtió en el material para una cálida conversación en el universo virtual. Aunque solo se descompuso divorciado por el tribunal religioso, los ciudadanos creen que la joven pareja se dirigía a un nuevo capítulo: referir.

Este problema sobresale de actividades sospechosas en las redes sociales que no se salvan de las observaciones de los fanáticos. Una de las señales más fuertes es el movimiento de Azizah Salsha Alias ​​Zize que se vio regresando para seguir la cuenta de Instagram del futbolista. Sin detenerse allí, las viejas fotos cuando ambos estaban de vacaciones a Japón, que había sido archivado por Zize, ahora se mostraba nuevamente en su perfil.

Leer más aquí.

La lucha de Eza Gionino se casó sin bendición, huyendo de casa para ser etiquetado como un niño impío

Las noticias impactantes volvieron de la vida personal del actor Eza Gionino. Su hogar con Meiza Aulia Coritha ahora está al final del divorcio después de que Meiza solicitó el divorcio en el Tribunal Religioso de Cibinong, West Java, el miércoles 3 de septiembre de 2025.

La demanda no solo incluía solicitudes de divorcio, sino también la custodia de sus tres hijos, Nichole Zalya Gionino, Khan Gionino y Akshay Gionino. La audiencia inaugural está programada para el 22 de septiembre de 2025, con el proceso de mediación como primer paso.

Leer más aquí.

No solo se divorció, la esposa de Eza Gionino pidió esto



Eza Gionino y Meiza Aulia

Las noticias impactantes vinieron del mundo del entretenimiento en el país. Según los informes, la familia del famoso actor Eza Gionino con su esposa, Meiza Aulia Coritha, está al final de la separación.

Basado en la información oficial del Tribunal Religioso de Cibinong, West Java, Meiza, solicitó el divorcio contra EZA el miércoles 3 de septiembre de 2025. Esta demanda fue presentada electrónicamente a través del sistema de la corte electrónica por el abogado de Meiza. Las relaciones públicas del Tribunal Religioso de Cibinong, Dadang Karim, confirmaron la demanda.

Leer más aquí.