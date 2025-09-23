5 Ballon d’Or -outing futbolistas de todos los tiempos, Messi es difícil de perseguir

Yakarta, Viva – Ballon d’Or es el premio más prestigioso en el mundo del fútbol otorgado cada año a los mejores jugadores. A lo largo de la historia, solo un puñado de futbolistas pueden dominar esta etapa.

De Lionel Messi, Cristiano Ronaldo Hasta que las leyendas europeas como Michel Platini, Johan Cruyff y Marco Van Basten, estos nombres figuran como los más ganadores de Ballon d’Or en la historia.

Lionel Messi (Argentina) – 8 veces

Lionel Messi se convirtió en el poseedor de récord de todos los tiempos con 8 Ballon d’Or Trofies. Primero ganó este premio en 2009 mientras aún brilla juntos. Barcelona. El dominio de Messi continuó con cuatro títulos consecutivos en 2010, 2011, 2012 y uno adicional en 2015.

Después de eso, regresó para ganar al ganar el trofeo en 2019, 2021 y finalmente 2023. Este registro convirtió a Messi como el logro individual más alto en la historia del fútbol moderno.

Cristiano Ronaldo (Portugal) – 5 Kali

Capitán del equipo nacional de Portugal, Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo está en el segundo lugar con 5 Ballon d’Or. Su primer título se ganó en 2008 juntos Manchester United. Luego, al defender al Real Madrid, Ronaldo agregó una colección de cuatro títulos más en 2013, 2014, 2016 y 2017.

Este logro confirmó la competencia eterna entre Ronaldo y Messi que habían definido la era moderna del fútbol.

Michel Platini (Francia) – 3 veces

La leyenda francesa, Michel Platini, fue registrada como el primer jugador en ganar el Balón de OR tres veces seguidas. Lo ganó en 1983, 1984 y 1985 cuando se convirtió en el motor principal de la Juventus. Platini es conocido como un centrocampista creativo, así como un anotador de goles consumado que lo convierte en uno de los jugadores más influyentes en la historia del fútbol europeo.

Johan Cruyff (Países Bajos) – 3 veces

Johan Cuyff, el ícono del «fútbol total», ganó el Ballon d’Or en 1971, 1973 y 1974. Como genio del fútbol, ​​Cruyff combina inteligencia táctica, creatividad y visión extraordinaria del juego.

El estilo de juego y la filosofía que trajo influyó en la generación de jugadores y entrenadores, lo que lo convierte en una de las figuras más influyentes en la historia de este deporte.

Marco Van Basten (Países Bajos) – 3 veces

Marco Van Basten completó la lista de los cinco primeros con tres ballones que ganó en 1988, 1989 y 1992. Conocido como un elegante delantero con técnicas brillantes y asentamientos clínicos, Van Basten registró historia con Ajax, AC Milan y el equipo nacional holandés. Sus espectaculares objetivos aún se recuerdan hasta ahora, lo que lo convierte en uno de los mejores atacantes de todos los tiempos.

Esta lista confirma cuán difícil es la consistencia en el nivel más alto. Messi y Ronaldo han dominado más de una década en el pasado, mientras que los nombres de leyendas como Platini, Cuyff y Van Basten han inspirado a la próxima generación.

Aunque cada época tiene sus propias estrellas, el récord de Messi con ocho D’Or Ballons hasta ahora todavía parece imposible igualar.