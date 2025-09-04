¡5 aviones de combate sigilosos chinos exhibidos en el desfile militar, J-20s hicieron la conmoción del mundo!

Yakarta, Viva – China nuevamente atrajo la atención del mundo después de mostrar toda la flota avión de combate sigiloso En un gran desfile militar en Beijing, miércoles 3 de septiembre de 2025.

Hasta cinco avión de combate de quinta generación Propiedad de la Fuerza Aérea y la Marina cruzó la Formación de Arrow en el campo Tiananmen.

Debut tres aviones de sigilo de quinta generación

Este desfile se convirtió en la primera etapa para los tres Jets sigilosos más nuevos: J-20A, J-20 y J-35. De los tres, los J-20 robaron el foco porque era la primera silla y solo en el mundo.

Este avión está diseñado por el Instituto de Diseño e Investigación de Aeronaves Chengdu con capacidades de combate remotas, guerra electrónica, para controlar el dron de ataque. Según el investigador militar Fu Qianshao, el asiento trasero está ocupado por un operador especial a cargo de coordinar las operaciones electrónicas y controlar drones, mientras que los pilotos se centran en maniobras de combate.

Mientras tanto, el J-20A está presente como una variante de un aumento de J-20 con un nuevo motor con una tecnología de control de vectores de empuje. Esta tecnología permite maniobras extremas en ángulos de ataque altos, muy útil para evitar misiles o buscar posiciones favorables en la pelea de perros.

El J-35 en exhibición es un jet sigiloso de la Armada chino. Este chorro puede despegar con el sistema Ski-Jump o el catapel electromagnético. Su diseño aerodinámico suave y material compuesto que absorbe el radar hacen de J-35 uno de los planos con el mejor rendimiento de sigilo del mundo.

J-20 y J-35A: energía aérea completa

Viva militar: luchador sigiloso chino, Chenhdu J-20 Foto : Post de la mañana del sur de China (SCMP)

Además de los tres nuevos debuts, el desfile también presentó dos aviones que ya eran conocidos, a saber, J-20 y J-35A.

J-35A es una variante múltiple para la Fuerza Aérea, desarrollada por el Instituto de Diseño e Investigación de Aeronaves Shenyang. Este avión puede controlar el aire mientras realiza ataques de precisión en tierra y mar.

5 avión chino de combate sigiloso en el mundo del mundo

Además del desfile, el avión de combate sigiloso chino también ha robado la atención internacional. Dos productores principales, Shenyang Aircraft Corporation (SAC) y Chengdu Aircraft Corporation (CAC), ahora lideran el desarrollo de la aeronave de quinta generación e incluso se dice que están preparando a los Jets de sexta generación.

Aquí hay cinco aviones de combate sigilosos chinos que ahora están en el centro de atención:

1. Shenyang J-35

Diseñado como un competidor directo del US F-35 Lightning II hecho en EE. UU., J-35 es un avión a base de aviones con la máxima velocidad de Mach 2. Con un radio de combate de alrededor de 750 millas, este avión está equipado con misiles PL-10 y PL-15 y una gran capacidad de armas. Según los informes, Pakistán incluso se le ordenó hasta 40 unidades J-35.

2. Shenyang J-35a

J-35A es una variante de rol múltiple para la Fuerza Aérea China (PLAF). El luchador sigiloso de quinta generación fue diseñado para llevar a cabo varias misiones, como la superioridad del aire y los ataques de precisión. Se estima que este avión tiene velocidades de hasta Mach 1.8 con un rango efectivo de alrededor de 1,200 km y puede transportar cargas de hasta 8,000 kg.

3. Chengdu J-20

Apodado «Mighty Dragon», J-20 es el avión sigiloso de quinta generación que combina alta velocidad, habilidad sigilosa y radar sofisticado. Con un rango de combate de 2,000 km, este avión transporta misiles PL-9 a PL-21. La existencia de J-20 hace de China uno de los pocos países que logró operar los aviones de sigilo de quinta generación.

4. J-20A

La última variante del J-20 viene con un motor de control de vectores de empuje que permite maniobras extremas. El nuevo diseño también proporciona espacio de sensor adicional y tanques de combustible más grandes, aumentando la potencia de crucero y la efectividad del combate.

5. J-20S

Al ser un avión sigiloso de los dos primeros asientos del mundo, el J-20 se proyecta como un centro de control en futuras operaciones aéreas. Su capacidad para controlar los drones de ataque y apoyar la guerra electrónica lo convierte en un activo único para la Fuerza Aérea China.