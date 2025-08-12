5 aviones de combate retirados que pueden ser comprados por civiles, ¡se ha utilizado la guerra número 2!

Yakarta, Viva – Propio avión de combate Puede sonar como una escena de película de acción, pero en realidad, un número avión militar Lo que ha sido retirado resulta ser propiedad de civiles en varios países. Aun así, el proceso no es simple. Debe pasar por una serie de reglas estrictas que van desde desmilitarización, licencias especiales hasta costos de mantenimiento.

Recuerde, este no es solo un vehículo aficionado. Fighter Jet es una máquina de alta potencia que requiere una gran experiencia, responsabilidad y recursos para operarla.

Reportado VIVA De Wionews, aquí hay cinco aviones icónicos de combate que han sido triunfantes en el campo de batalla, ahora pueden ser comprados por civiles.

1. Mikoyan-GuRevich MiG-21

Mig-21 es uno de los jets supersónico El más ampliamente producido en la historia. El avión realizado por la Unión Soviética fue una vez un pilar de varias Fuerza Aérea en Europa del Este de Asia.

Ahora, después de ser retirado, algunas de las unidades se subastan a coleccionistas o fanáticos del vuelo privado. Aunque Legal es propiedad de varios países, su operación requiere una licencia de vuelo especial y el proceso de desmilitarización completa, incluido el lanzamiento del sistema de armamento activo.

2. Dassault Mirage III

Mirage III es un luchador con alta delta que es un símbolo de la gloria de la industria de defensa francesa. Durante La Guerra FríaEste avión se exporta a varios países.

Después de que terminó su período oficial, muchas unidades cayeron en manos civiles, especialmente en Australia y Estados Unidos. Los coleccionistas generalmente lo usan para actuaciones aéreas o como una colección exclusiva. Aunque ya no está armado, la velocidad supersónica aún da la sensación de un estilo piloto militar volador.

3. Northrop F-5 Freedom Fighter

Diseñado para ser ágil, simple y rentable, F-5 es utilizado por aliados de los Estados Unidos en todo el mundo. En la actualidad, un pequeño número de unidades ha cambiado de propiedad a los civiles.

F-5 a menudo se usa para capacitación piloto profesional, necesidades de producción cinematográfica o simulación de combate por parte de los contratistas de defensa. Con un precio de millones de dólares, F-5 es uno de los aviones más «fáciles» hechos en los Estados Unidos, siempre que cumplan con los requisitos legales de vuelo aplicables.

4. Aero L-39 Albatros

L-39 es un entrenamiento y un ataque livianos realizados por checo realizado por un coleccionista de chorro favorito en todo el mundo. La razón es clara: el precio es más asequible que el avión de combate de primera línea, la disponibilidad es bastante y el rendimiento es confiable.

Aunque la velocidad está bajo aviones de combate puro, el L-39 todavía proporciona una experiencia de vuelo auténtica. Muchas unidades L-39 están disponibles en mercados privados con precios por debajo de USD 1 millón, lo que lo convierte en uno de los aviones de «estilo de combate» más populares entre los civiles.

5. Bae Hawk

Bae Hawk es un avión de entrenamiento sofisticado que es famoso gracias a su uso del equipo acrobático británico, Red Arrows. Este avión tiene un fuerte rendimiento, diseño elegante y impresionantes capacidades de maniobra.

Aunque rara vez se encuentran en el mercado civil, varios coleccionistas y contratistas de defensa en Europa y América lograron tenerlo legalmente. Sin embargo, su propiedad requiere una certificación complicada, soporte técnico y mantenimiento intensivo.

No solo una colección, sino un gran compromiso

Tener un avión de combate retirado no es solo una cuestión de dinero. La tarifa de compra es solo el comienzo. El propietario debe gastar fondos adicionales para desmilitarización, licencias, mantenimiento de rutina, a piezas de repuesto que no son baratas.

Además, las licencias de vuelo especiales y la capacitación intensiva son un requisito absoluto. Sin esto, Jet solo será una pantalla costosa en el hangar.