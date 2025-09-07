5 autos híbridos más rápidos del mundo

Yakarta, Viva – Híbrido móvil Anteriormente sinónimo de automóviles económicos, ecológicos y emisiones mínimas. Sin embargo, las tendencias en los últimos años demuestran que la tecnología híbrida también puede llevar el rendimiento a un nivel realmente vasto.

Con la adición de motores eléctricos, se puede superar la debilidad de los motores de gasolina como el retraso del turbo. De hecho, algunos autos híbridos ahora pueden igualar, o incluso más allá, el rendimiento puro de la gasolina de la gasolina. Veamos los cinco autos híbridos más rápidos que se comercializan a nivel mundial, citados Viva Automotive De Slashgear, domingo 7 de septiembre de 2025.

McLaren Artura – 330 km/mermelada

McLaren comenzó una nueva era lanzando Artura, superdeportivo El primer phev. Aunque se conoce como «nivel de entrada», la actuación de Artura claramente no es broma.

Artura se basa en un motor V6 Twin-Turbo de 3.0 litros con la ayuda de 94 motores eléctricos. Como resultado, una potencia total de 690 caballos de fuerza, torque de 720 nm y aceleración de 0-100 km/h es de solo 3 segundos.

Bentley Continental GT Speed ​​- 335 km/mermelada

Para aquellos que desean la velocidad de superdeportivo en el lujo, Bentley Continental GT Speed ​​responde. El sedán Coupe pesa más de 2.4 toneladas se pueden disparar hasta 335 km/hora.

Motor V8 Twin Turbo de 4.0 litros combinado con un motor eléctrico, produciendo un total de 771 caballos de fuerza y ​​un par de 1.001 nm. Gracias al sistema AWD y a la batería de 25.9 kWh, la velocidad GT puede correr 0-100 km/h en 3.1 segundos con una comodidad típica de Bentley.



Bentley Continental GT Speed ​​2013

Ferrari SF90 Stradale – 340 km/hora

Ferrari no quería perder al presentar un híbrido loco. SF90 Stradale se convirtió en el primer Ferrari con la tecnología de complemento híbrido.

Con un motor V8 de 4.0 litros de doble turbo más tres motores eléctricos, la potencia total alcanza 986 caballos de fuerza. La aceleración de 0-100 km/h es de solo 2.5 segundos, mientras que la velocidad máxima translúcida de 340 km/h con un torque de hasta 800 nm.

El Mercherario Temborgyni – 343 km/h

Lamborghini lleva un enfoque diferente al combinar un motor V8 de doble turbo de alta giro y un motor eléctrico. El resultado? Un superdeportivo híbrido lleno de drama llamado Temerario.

La potencia combinada alcanzó 907 caballos de fuerza, con un par de 1,049 nm y una velocidad del motor de hasta 10,000 rpm. Es capaz de lanzar hasta 343 km/hora y aún presenta una sensación típica de Lamborghini.



Francesco Bagnaia Mencoba Lamborghini Totherio

Revolucionario Lamborghini – 350+ km/mermelada

Como el último buque insignia, Lamborghini Revuelto es el primer fabricante de Sant’agata híbrido V12. Con 1.001 caballos de fuerza, esto no es solo un superdeportivo, sino un verdadero hipercar.

Motor V12 6.5 litros aspirados naturalmente combinados con tres motores eléctricos, produciendo un par de 1,415 nm. Revuelto condujo 0-100 km/hora en solo 2.5 segundos y la velocidad máxima de más de 350 km/hora