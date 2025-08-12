5 autos hechos en británicos que son legendarios

Londres, Viva – Gran Bretaña no es un país inventor del país, pero son rápidamente famosos por los autos de lujo y de alto poder. Nombres como Rolls-Royce, Bentley, Jaguar, Aston Martinhasta Rodante Ahora sinónimo de elegancia y rendimiento de clase mundial.

Aquí hay una lista de cinco autos hechos por los británicos que actualmente son leyenda en el mundo automotriz, citado por Viva Automotive de Slashgear el martes 12 de agosto de 2025:

Rolls-Royce Silver Ghost (1907–1926)

Rolls-Royce Silver Ghost 1907

Silver Ghost combina el lujo, la suavidad del motor y la dureza, lo que lo convierte en un punto de referencia para los autos de lujo a principios del siglo XX. Impulsado por un motor de 6 cilindros de 7.0 litros, este automóvil puede subir hasta 105 km/hora, velocidad extraordinaria en su tiempo.

Jaguar E-Type (1961–1974)



Jaguar F-Type después de ser restaurado.

Llamado Enzo Ferrari como el automóvil más hermoso del mundo, E-Type combina diseños impresionantes con tecnología avanzada como frenos de disco en cuatro ruedas. El motor de 6 cilindros está alimentado hasta 269 caballos de fuerza y luego V12 lo convierte en un símbolo de un eterno deportivo británico.

Mini (1959 -ahora)

Diseñado Sir Alec Issigonis, mini revolucionó el diseño de un automóvil pequeño con un motor transversal y una cabina de campo. Aunque inicialmente el automóvil es económico, la versión Mini Cooper ganó con éxito el rally de Monte Carlo tres veces, confirmó su reputación en la pista de carreras.

LAND ROVER SERIE I – III y defensor (1948 – Sekarang)

Inspirado en el Jeep de la Segunda Guerra Mundial, la Serie I Land Rover se convirtió en un ícono de dureza en terreno pesado. La generación de secuelas, defensor, mantiene este legado mientras se convierte en un SUV premium que sigue siendo confiable en todos los campos.

Aston Martin DB5 (1963–1965)

Famosa a través de la película James Bond, DB5 combina lujo, rendimiento y exclusividad en un paquete. Con un motor de 282 hp de 4.0 litros, solo se produjeron 887 unidades, lo que lo convierte en uno de los autos de recolección más valiosos del mundo.