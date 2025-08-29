5 autos espectaculares con la posición del conductor central, ¡rara vez se conoce!

VIVA – En el mundo automotriz, la innovación del diseño no es solo una cuestión de máquinas de gran potencia o tecnología sofisticada, sino también un diseño único de cabina. Un concepto que rara vez se encuentra es la posición conductor en el centro.

Diferente de móvil Ordinario que coloca al conductor en el lado derecho o izquierdo, el automóvil con el asiento central ofrece una experiencia de conducción exclusiva similar al automóvil carreras Fórmula 1. Además de aumentar la visibilidad y el equilibrio de peso, este diseño también proporciona una sensación de control más precisa.



Aunque rara vez se producen en masa, hay algunos autos deportivos e hipercar que han logrado llevar este concepto con éxito. Este artículo analiza los cinco autos de producción más icónicos con la posición del conductor en el medio, citado por Viva de Autoevolución Viernes 29 de agosto de 2025.

1. McLaren F1

Este ícono de la década de 1990 es un pionero de los autos de calle con conductores en el medio. Impulsado por un motor BMW V12 de 6.1 litros, que funciona con aproximadamente 618 hp, McLaren F1 está diseñado por el equipo de carreras de McLaren para proporcionar una sensación de casi como un automóvil de Fórmula 1, pero para carreteras públicas.

Además del asiento del conductor en el medio, este automóvil tiene dos asientos de pasajeros pequeños en ambos lados de la espalda del conductor, creando un diseño de tres plazas pero equilibrado en la distribución del peso.

2. Mono Bac

Diseñado como un automóvil legal «un solo plano» para las calles, Bac Mono ofrece sensaciones extremas. El conductor se sentó en el medio, mientras el asiento del pasajero estaba detrás. Este diseño admite la aerodinámica y la distribución de carga superior. Con un peso ligero y características, como autos de carreras reales, Bac Mono es el favorito de los amantes de la sensación de conducción pura.

3. Czinger 21c

Este hipercar futurista está equipado con una configuración de asiento única: el controlador en el medio, acompañado por dos pasajeros detrás. Con una potencia combinada de un motor V8 Turbo Double y un motor eléctrico que alcanza 1.250 hp, este diseño es óptimo en términos de aerodinámica y la distribución de la tecnología de impresión de potencia 3D con un rendimiento extraordinario.

4. McLaren Speedtail

Continuando con el legado de F1, McLaren nuevamente introdujo el diseño intermedio en la cola de velocidad con el asiento del conductor en el medio y dos asientos de pasajeros en la parte posterior. Este hipercar incluye la última tecnología y diseño futurista, lo que lo convierte en una modernización clásica de diseño de McLaren para la próxima generación.

5. Gordon Murray Automotive (GMA) T.50

Como el sucesor espiritual de McLaren F1, el GMA T.50 también usa la posición del conductor en el medio. Diseñado por Gordon Murray con una aerodinámica reminible y el motor Cosworth V12, T.50 mantiene la filosofía de «pureza de conducción» inspira la sensación del asiento medio más el control manual de combinación perfecto.

Las ventajas del diseño medio

¿Por qué el fabricante quiere colocar al conductor en el medio? Técnicamente, esta posición ofrece:

– Máxima visibilidad porque la pantalla frontal está centrada.

– La distribución simétrica del peso admite un manejo más receptivo.

– Una sensación de conducir como un auto de carreras, que se acerca a la exclusividad de la F1 pero aún es legal para las calles.

– Sin embargo, los riesgos como el acceso difícil de entrada y los diferentes niveles de comodidad de pasajeros siguen siendo una consideración importante.

Los automóviles con diseño del conductor en el medio no son comunes, pero los automóviles como McLaren F1, Bac Mono, Czinger 21C, McLaren Speedtail y GMA T.50 demuestran que este formato puede presentar una sensación de conducción diferente y exclusiva.

Si está buscando un auto de calle que esté cerca de la experiencia de los autos de carreras, vale la pena intentar los cinco modelos porque, además de un rendimiento extraordinario, también traen innovaciones de diseño raras en el mundo automotriz.