5 autos con el tablero más atractivo y futurista, garantizado para sorprender los ojos

VIVA – En la era de los autos modernos, la pantalla del tablero ya no es solo un edulcorante interior. Ahora, esta característica es el principal centro de control, que combina navegación, entretenimiento y control de vehículos en un solo sistema. Cuanto más sofisticada y receptiva sea la pantalla, más cómoda y segura también la experiencia de conducción. En 2025, varios autos llegaron con impresionantes pantallas de tablero, ofreciendo alta resolución, última tecnología y interfaces fáciles de usar.

Aquí hay una lista de cinco autos con la mejor pantalla del tablero que vale la pena vislumbrar por los entusiastas del automóvil.

Aston Martin Lagonda es uno de los valientes autos en términos de diseño en su tiempo. La Serie 2 que estuvo presente en 1976 trajo un gran avance: todo el panel de instrumentos digitales algo que era muy raro en los años 70. No solo eso, este automóvil también utiliza un botón táctil capacitivo para operar varias funciones, reemplazando la palanca física tradicional. El resultado es un matiz futurista como un vehículo en una película de ciencia ficción.

En la Serie 3, Aston Martin agregó un diseño similar a la cabina de aviones de combate, completo con forma de tablero que envolvió al conductor. Aunque es muy visual, la tecnología a menudo experimenta problemas técnicos, por lo que la reputación parece «futurista pero frágil».

2. Chevrolet Corvette C4 (1984–1996)

La cuarta generación de Corvette presenta un colorido tablero digital que combina números digitales con gráficos animados. El velocímetro es único: cuando el controlador pisa el gas, la línea de gráficos aumentará después de la velocidad, mientras que el número digital muestra la velocidad definitiva.

Los colores como el naranja, el verde y el rojo hacen que parezca un panel de control de aviones espaciales. En los años 80, esto realmente dio la impresión de un automóvil «futuro» para el conductor. Incluso ahora, los fanáticos de los autos clásicos todavía lo consideran uno de los paneles más emblemáticos.

Subaru XT Turbo es un cupé único inspirado en el mundo de la aviación. El tablero muestra una pantalla gráfica como los videojuegos arcade, incluidas las imágenes de contorno del automóvil que se mueven cuando el conductor se acelera. También hay indicadores turbo que muestran el efecto como si el «aumento» en tiempo real, así como los indicadores de temperatura con efectos tridimensionales.

Lo que lo hace aún más interesante es la palanca de cambios en forma de joystick, algo que rara vez se encuentra en una carretera. Combinado con el diseño de la cabina que rodea al conductor, la sensación es como conducir un luchador.



Ilustración del tablero de automóviles.

Vector W8 es un superdeportivo estadounidense que parece realmente excéntrico en comparación con sus competidores. Desde el exterior, el cuerpo tiene un diseño de cuña fuerte con un parabrisas curvado como una cabina de dilución. Una vez dentro, el conductor fue bien recibido por un gran monitor LCD que era muy raro a principios de los 90.

La pantalla muestra información del vehículo, contornos del automóvil y varios menús interactivos como un sistema de información y entretenimiento moderno. Aunque la tecnología es sofisticada, Vector W8 es difícil de tener éxito en el mercado debido a los altos precios y los problemas técnicos complejos.

Como uno de los mejores superdeportivos jamás fabricados, Lexus LFA presenta un tablero que combina lujo y alta tecnología. La pantalla del instrumento digital puede cambiar de acuerdo con el modo de conducción de gráficos deportivos con un gran tacómetro a una apariencia minimalista para el crucero.

La parte media del tacómetro puede moverse de lado para mostrar información adicional, una característica única que rara vez se encuentra en otros automóviles. Junto con el legendario sonido del motor V10, la experiencia de conducción de LFA realmente estropeó el sentido de la vista y la audición.

Estos cinco autos prueban que el tablero no es solo un panel de información, sino un elemento de diseño que puede aportar una identidad y experiencia emocional única para el conductor. Desde la Lagonda que estaba demasiado avanzada en su tiempo, el colorido Corvette C4, XT Turbo, que era como un juego de arcade, un vector ciberpunk W8, hasta LFA moderno y elegante, todo era una prueba de que la creatividad automotriz no reconocía los límites.