5 autos clásicos con paneles digitales mucho antes de la era moderna, ¡asombrado!

VIVA – En la moderna era automotriz, la apariencia digital en el tablero de automóviles se ha convertido en un lugar común. Casi todos los autos nuevos vienen con grupos de instrumentos digitales, pantalla Gran toque y sistemas de infoentretenimiento sofisticados.

Sin embargo, que no es ampliamente conocido, algunos coche clásico Desde la década de 1970 hasta la década de 1990 ya había adoptado la tecnología digital. En ese momento, el uso de micro computadoras en la industria automotriz todavía era relativamente nueva y arriesgada, pero varios fabricantes se atrevieron a tomar medidas innovadoras.

Resumido viva de Lata Jueves, 11 de septiembre de 2025, aquí hay cinco autos clásicos que son los pioneros del uso de paneles digitales.

1. Aston Martin Lagonda – Pioneer Dashboard Digital

Aston Martin presentó la Lagonda Series 2 al Salón del Automóvil de Londres en 1976 como un sedán de lujo con una aparición futura. Este automóvil está equipado con un botón suave y un panel LED digital, lo que hace que parezca una nave espacial en comparación con los sedanes ordinarios.

Sin embargo, debido a que el costo es alto y la tecnología aún está cruda, este sistema a menudo es problemático y finalmente se reemplaza con tres pantallas CRT en 1984, luego se vuelve a cambiar con exhibición fluorescente en la serie 4. Aunque complicada, Lagonda se considera el primer automóvil en llevar el tablero digital al mercado de automóviles de Luxury.

2. Buick Riviera 1986-Touch la pantalla en los años 80

La séptima generación de Riviera de Buick, que se lanzó en 1986, se convirtió en el primer automóvil en usar la pantalla táctil CRT en el tablero. El sistema llamado Centro de control gráfico de Delco (GCC) permite a los conductores controlar la CA, la radio, los indicadores de viaje, para alimentar la eficiencia a través de la pantalla táctil algo muy futurista para su tiempo.

Esta tecnología muestra que han surgido ideas de información y entretenimiento modernos desde hace unas décadas, mucho antes de que los teléfonos inteligentes fueran populares.

3. Nissan 300ZX Z31 – Ambang analógico y digital



Nissan 300zx alias Fairlady es un bea imponible.

Nissan presentó 300ZX (código Z31) en 1984 con un paquete de instrumentos digitales opcionales. El panel VFD muestra datos de velocidad, velocidad del motor, voltaje, presión de aceite y temperatura del motor digitalmente, mientras que varios otros indicadores aún usan agujas analógicas.

Esta combinación ofrece una sensación futurista mientras se mantiene una estética clásica. Este automóvil incluso está equipado con un sistema de control de temperatura automático basado en microcomputadoras de tecnología rara en esa época.

4. Chevrolet Corvette C4 – Mobil Sport Digital Amerika Pertama

Cuando Chevrolet lanzó el Corvette de cuarta generación (C4) en 1984, no solo se centraron en el diseño aerodinámico y las máquinas potentes, sino que también integraron instrumentos digitales completos.

Este automóvil utiliza dos computadoras separadas: una para administrar el motor y otro para mostrar los datos del vehículo al conductor a través de un panel digital. La información como RPM, velocidad, consumo de combustible y presión de aceite se presentan a través de una pantalla digital sofisticada para ese momento.

5. Vector W8 – Dashboard Ala Jet Tempur

Este raro superdeportivo estadounidense fue hecho por Vector Motors a principios de la década de 1990. Con un precio de casi US $ 300,000 o alrededor de Rp4.9 mil millones en ese momento, W8 parecía extremo con un interior inspirado en la cabina de combate.

El panel contiene una pantalla CRT que muestra velocidades, RPM, combustible, horas de vuelo y brújula digital. Solo se produjeron unas 17 unidades, pero W8 permaneció recordado como uno de los autos más futuristas de su día.



Ilustración del panel de instrumentos del tablero del automóvil.

Aunque muchas personas fallan comercialmente porque son caras y propensas al daño, autos como Aston Martin Lagonda, Buick Riviera, Nissan 300ZX, Chevrolet Corvette C4 y Vector W8 han hecho una historia importante en la evolución del tablero digital.

Proban que el coraje para experimentar es a menudo el punto de partida de la revolución tecnológica, incluso al volante de los autos clásicos.