5 artistas salen con personas de diferentes religiones, la última ruptura de Yasmin Napper y Giorgino Abraham

Jacarta – Las historias de amor de celebridades indonesias siempre logran robarse la atención del público. No se trata sólo de romance y lujo, los viajes amorosos de los artistas suelen ser el centro de atención debido a la dinámica que los acompaña.

Lea también: ¡Naufragio! Este es el motivo de la ruptura de Yasmin Napper y Giorgino Abraham



Una cosa que es bastante interesante son las relaciones románticas entre diferentes religiones. ¡Vamos, desplázate más!

Aunque tienen creencias diferentes, varios artistas aún mantienen relaciones manteniendo la tolerancia y el respeto mutuo entre sí.

Lea también: Yasmin Napper y Giorgino Abraham anuncian ruptura



En los últimos años, el público ha visto a menudo parejas de celebridades de diferentes religiones acompañándose en sus respectivas fiestas religiosas. La festividad del Eid se ha convertido en una celebración que a menudo se comparte con el público a través de las redes sociales.

De hecho, bastantes de ellos rezaron para que su relación durara hasta la boda.

Lea también: A partir de un conflicto amoroso, Megan Domani y Yasmin Napper eran enemigas en una manta



Los siguientes son cinco artistas que se sabe que mantienen relaciones interreligiosas, incluidas las últimas noticias de Yasmin Napper Y Abraham Giorgino.

1. Fadly Faisal y Maudy Effrosina



Fadly Faisal y Maudy Effrosina

La relación de Fadly Faisal y Maudy Effrosina comenzó a hacerse pública en 2024. 2025 será un momento especial para ambos porque por primera vez Maudy acompañó a Fadly a celebrar Idul Fitri.

La presencia de Maudy en el momento del Eid de la familia Fadly recibió muchas oraciones y respuestas positivas de los internautas. Ambos se consideran capaces de mostrar respeto mutuo por las diferencias de creencias con plena madurez.

2. Antonio Blanco Jr y Zoe Abbas Jackson

Antonio Blanco Jr y Zoe Abbas Jackson son conocidos como una pareja joven armoniosa. Desde que salieron oficialmente en 2023, los dos a menudo se han acompañado en varios eventos religiosos.

Su romance mientras celebraban el Eid 2025 estuvo inundado de elogios. El público considera que la relación de Antonio y Zoe refleja una tolerancia religiosa que debe ser apreciada.

3. Sandrinna Michelle y Junior Roberts



Sandrinna Michelle y Junior Roberts

Sandrinna Michelle y Junior Roberts, que iniciaron una relación en agosto de 2022, son una pareja que mantiene constantemente la armonía. Se sabe que 2025 será el segundo año en que Sandrinna celebrará el Eid con Junior.

Aunque rara vez muestran un afecto excesivo, su unión en momentos importantes a menudo roba la atención de los fans.

4. Mawar de Jongh y Bryan Domani



Mawar de Jongh y Bryan Domani.

Se sabe que la pareja Mawar de Jongh y Bryan Domani está lejos de los chismes. A menudo se elogia su relación por parecer tranquila y madura.