5 artículos que no deben dejarse en el automóvil, ¡el número 3 a menudo se subestima!

VIVA – Móvil A menudo se considera un área de almacenamiento temporal para muchas personas. Sin embargo, el hábito de irse bienes En el automóvil puede conducir a un gran riesgo, desde daños hasta bienes hasta amenazas de seguridad.

Leer también: ¡Arrapes! Se dice que la policía quiere confiscar ropa interior y desodorante durante la oficina de Lokataru



Citado por Viva de Autoblog Lunes 8 de septiembre de 2025, según informes de varios expertos en automóviles y seguridad, hay al menos cinco tipos de artículos que nunca deben dejarse en el automóvil.



Viva Automotive: Ilustración de la organización de productos en el automóvil

Leer también: Los centros de automóviles usados ​​ahora están presentes en PIK 2



1. Comida, bebidas y medicamentos

La temperatura en la cabina del automóvil puede aumentar dramáticamente, incluso alcanzando más de 50 ° C cuando se estaciona al sol. Esta condición hace que la comida se rance rápidamente y las bebidas tienen el potencial de cambiar su gusto o calidad.

Leer también: Más popular: los autos PRABOWO RIDE, los autos LCGC a la industria de la motos



Lo más peligroso son las drogas, especialmente las drogas que requieren temperaturas estables como la insulina. La exposición al calor extremo puede reducir la efectividad del medicamento, para que pueda poner en peligro la salud de sus usuarios.

El caso de intoxicación alimentaria de alimentos que se almacena demasiado tiempo en el automóvil se ha informado varias veces.

2. Electrónico Y Batería

Los productos electrónicos como computadoras portátiles, tabletas, teléfonos celulares, los bancos de energía son muy vulnerables a temperaturas extremas. Las baterías de iones de litio que están demasiado calientes tienen el potencial de expandirse, incluso en ciertos casos pueden explotar y activar incendios.

Además, dejar bienes electrónicos en el automóvil también aumenta el riesgo robo. Según los datos policiales en varios países, el robo de automóviles se desencadena con mayor frecuencia por dispositivos o dispositivos valiosos que se ven desde el exterior del vidrio.

3. Productos de cosméticos, protector solar y aerosol



Ilustración de protector solar y bloqueador solar

Los objetos pequeños como el lápiz labial, la base o el protector solar a menudo se consideran triviales para irse. Pero, de hecho, las altas temperaturas pueden hacer que la textura cosmética se derrita, dañe o pierda su eficacia.

Los productos de empaque de aerosol como perfume, desodorante o laca para el cabello también son peligrosos cuando se dejan en el automóvil. El calor extremo puede aumentar la presión en las latas y activar una pequeña explosión que daña el interior del vehículo.

4. Efectivo, tarjeta de crédito y documentos importantes

Las billeteras, las tarjetas de identidad, las tarjetas de crédito y los documentos importantes como STNK son objetos que no deben dejarse en el automóvil. El riesgo de pérdida es muy grande porque el automóvil que busca almacenar objetos de valor es más fácil de ser atacado por ladrones.

Además, si se pierden documentos importantes, los propietarios de automóviles pueden enfrentar problemas graves como el abuso de datos personales o fraude potencial.

5. Genks and Musical Instruments



Viva Automotive: Ilustración de la organización de productos en el automóvil

Los productos hechos de vidrio como vasos o botellas de bebidas pueden cambiar de forma, grietas o incluso romper debido al calor que es demasiado alto. Las gafas con capas protectoras UV, por ejemplo, pueden dañarse permanentemente si es demasiado largo en el tablero.

Los instrumentos musicales hechos de madera como la guitarra o el violín también pueden ser de daño estructural. Los cambios en la temperatura y la humedad extremas pueden causar madera agrietada, curva o pérdida de calidad de sonido.

Dejar el artículo en el automóvil se siente práctico, pero el riesgo es muy grande. A partir de los peligros para la salud, la amenaza de fuego, el robo solo puede ocurrir por pequeña negligencia.

Por lo tanto, asegúrese de que los artículos importantes como medicamentos, electrónica, documentos y cosméticos siempre se traigan cada vez que salga del vehículo.