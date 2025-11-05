5 artículos importantes que deben traer los motociclistas, ¡no los olvides en casa!

VIVA – Para párr. jinete motorTanto si conduces habitualmente todos los días como si te gusta recorrer largas distancias, la seguridad y el confort en la carretera no dependen sólo del estado de la moto. Preparación equipo Lo personal también es muy importante viaje manténgase seguro, cómodo y libre de problemas.

Según el informe de SlashGear citado por VIVA el miércoles 5 de noviembre de 2025, hay varios equipos principales que todo motociclista debe llevar antes de salir de casa. Bienes-Este artículo no solo es útil en caso de emergencia, sino que también puede salvarlo de situaciones difíciles en la carretera.

Ilustración de un casco integral/motociclista

1. Timón Calidad y Certificado

Un casco no es sólo un complemento de estilo, sino que es la principal protección al conducir. Un buen casco puede proteger la cabeza de impactos mortales y reducir el riesgo de lesiones graves.

SlashGear enfatiza que incluso si su área no requiere el uso de casco, debe usarlo cada vez que monte. Asegúrese de que el casco que utilice tenga una certificación de seguridad como DOT, ECE o SNELL, que indique que el casco ha pasado pruebas de seguridad internacionales.

2. Equipamiento básico para motocicletas

Pueden ocurrir daños menores cada vez que se suelta un perno, una cadena se afloja o incluso un neumático se pincha en medio de la carretera. Por lo tanto, los automovilistas siempre deben llevar un kit de herramientas sencillo que consista en una llave inglesa, un destornillador, una llave en L, cinta adhesiva y un kit de reparación de neumáticos.

Estas herramientas básicas te serán muy útiles para realizar reparaciones de emergencia antes de poder encontrar el taller de reparación más cercano. De esta forma, el viaje no tiene por qué detenerse sólo por un pequeño problema.

3. Kotak P3K (botiquín de primeros auxilios)

La seguridad no es sólo cuestión de la moto, sino también del piloto. Debido a que el riesgo de caídas o lesiones al andar en motocicleta es mayor, llevar un botiquín de primeros auxilios (P3K) es una medida inteligente.

El contenido mínimo de la caja incluye vendas, yeso, antiséptico, guantes médicos y compresa fría instantánea. Si es posible, añade también medicamentos básicos como analgésicos o antialérgicos leves. Aparte de eso, no olvides llevar agua potable para mantener tu cuerpo hidratado, especialmente cuando viajas largas distancias.