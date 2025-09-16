5 artículos en el proyecto de ley de draft de la división de activos destacados debido a la interpretación múltiple

Yakarta, Viva – Director de la Universidad Estatal de Makassar, Harris Arthur Hedar evalúa 5 capítulo En el borrador de la ley de captura de activos que le dice a lo controvertido y contiene múltiples interpretaciones.

Esto fue transmitido por Harris Factura de la división de activos que se predice como un arma poderosa para que el país pelee corrupción y extraordinario mal.

«Este proyecto de ley tiene un objetivo noble. Pero hay 5 artículos que deben observarse. Debido a que la ley puede ser aterradora en lugar de la función de proteger. Esto puede reducir la confianza de las personas en la ley y el estado. Antes de ser aprobado, los artículos deben mejorarse», dijo Harris, martes 16 de septiembre de 2025.

Harris dijo que el artículo 2 postula que el estado puede aprovechar los activos sin esperar una decisión criminal. El problema que surge es cambiar el principio de presunción de inocencia. Los riesgos, comerciantes o empleadores que son débiles en la administración de contabilidad, su riqueza puede considerarse «inválida».

«Del mismo modo, el Artículo 3, que establece que los activos pueden incautarse a pesar de que el proceso penal contra la persona continúa. Esto conducirá al dualismo del derecho civil y penal.

A continuación, ⁠ Pasal 5 párrafo (2) Carta A, dijo que la privación se lleva a cabo si la cantidad de activos se considera «desequilibrada» con ingresos válidos. El problema es que la frase «desequilibrada» es muy subjetiva. Se puede sospechar el riesgo de un agricultor que heredó tierras sin documentos completos, porque sus activos se consideran mayores que sus ingresos diarios.

«El párrafo del Artículo 6 (1) también debe observarse. Se pueden incautar activos por valor de un mínimo de RP100 millones. El problema es que el umbral nominal puede estar equivocado. Debido a que un trabajador que logró comprar una casa simple de Rp150 millones puede ser enredada, mientras que los criminales pueden moverse por los activos de Breking bajo Rp100 millones», dijo Harris Who también la Universidad de Jaayabay.

Aún así, según Harris, el párrafo del Artículo 7 (1) que establece que los activos pueden ser incautados a pesar de que el sospechoso murió, huyó o liberó. El problema es que esto puede dañar a los herederos y terceros de buena fe. El riesgo, los niños pueden perder la única casa de herencia porque sus padres han sido acusados ​​de delitos.

«Lo que también es importante ser examinado es el procedimiento para la privación (bloqueo, confiscación, prueba), donde se argumenta después de que se confiscaran los activos, la objeción debe demostrar que la propiedad es válida (carga inversa de la prueba). Esto está revirtiendo la carga de la prueba a la gente.

Por lo tanto, Harris sugirió la discusión del proyecto de ley para aclarar la definición de estos artículos controvertidos. A partir del término «desequilibrado», que debe tener una medida objetiva. Informes fiscales, estándares profesionales o datos económicos. También protección a terceros y herederos, para enfatizar que la propiedad de las personas de buena fe no debe ser incautada.

«Aun así, el asunto de la prueba. Debe seguir siendo una carga para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Porque quién acusar está obligado a probar, no la gente debe tener una decisión judicial independiente como una condición absoluta de agarrar, porque no debe haber privación sin la aprobación del juez», dijo el hombre que también es un defensor.

Del mismo modo, el proceso de privación, según él, debe ser transparente y priorizar la responsabilidad pública. Para que el proceso de privación debe ser abierto, monitoreado por los medios y el público. El estado también debe proporcionar asistencia legal gratuita, especialmente para las personas pequeñas afectadas.

«Finalmente, la socialización y la alfabetización legal deben hacerse masivamente. Las personas deben ser educadas para conocer sus derechos, de modo que no se teman fácilmente. Debido a que es como una espada de dos ojos, las personas pequeñas pueden ser criminalizadas solo por la administración débil. Mientras que los ricos pueden proteger activos con abogados y documentos», concluyó.