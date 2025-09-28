5 años dejados por Glenn Fredly, revelaron la razón por la que Mutia Ayu ya no quería casarse

VIVA – Cinco años han sido cantantes legendarios Glenn Fredly falleció, pero la figura de su esposa, Hermoso mutiacomo si nunca escapara de la atención pública. La vida personal de Mutia Ayu, especialmente desde la partida de músicos que se llaman familiarmente Bung Glenn en abril de 2020, siempre ha sido interesante para ser secuestrado.

Leer también: SoundsFest Yakarta 2025 Presente 68 músicos, incluido Glenn Fredly en el formato de holograma



El enfoque principal de Mutia ahora está experimentando su papel de madre soltera para su única hija, Gelaa Atlana Syamayim Latuihamallo.

En este largo período de tiempo, la curiosidad pública sobre la preparación de Mutia Ayu para volver a abrir los corazones y entrar en el nivel de matrimonio rehacer.

Leer también: No tomar una escena de beso ni siquiera pagó miles de millones, Marthino Lio es importante



La cuestión de la posibilidad de que él tenga un nuevo compañero que pueda ser una figura del padre de Delacle para Gerwa es a menudo una pregunta. Mutia Ayu respondió claramente la especulación, enfatizando que no estaba lista para estar en esa fase.

«(Gentle) ¿Has conocido al posible nuevo padre?» Preguntó Irfan Hakim, en televisión, citando la transmisión de YouTube, domingo 28 de septiembre de 2025.

Leer también: Mutia Ayu Historia de la cercanía de la princesa con Marthino Lio Glenn Fredly



«Ouch … todavía no, no hay (nueva pareja)», respondió Mutia Ayu.

Continuó su explicación al reconocer que la puerta de su interacción social no estaba completamente cerrada. Mutia confirmó que había varios hombres que intentaron acercarse a él, y no evitó hacer una introducción.

«No es valiente. Si, por ejemplo, hay quienes están cerca, debe haber eso», explicó.

Sin embargo, acercarse y familiarizarse es algo diferente de la preparación para establecer un compromiso serio. Mutia Ayu reveló honestamente que no estaba en el punto de preparación de entrar en la siguiente ronda.

Él ve que el proceso de encontrar un compañero de vida no es una cuestión fácil, especialmente con su estado actual que ya tiene un bebé.

«La admisión no está lista, porque para mí no es fácil encontrar una pareja. Además, hay un gentía, hay hijos. Para mí, es así, no lo sé», dijo Mutia.

La consideración de la presencia de Gededa, que ahora es su principal prioridad, es claramente un factor determinante en cada gran decisión que tomará.

Mutia Ayu cerró la conversación sobre este tema con la confirmación de que el discurso para volver a casarse no ha estado en su mente hasta ahora.

«No lo he pensado. Hasta este momento», concluyó.

Como recordatorio, la partida de Glenn Fredly el 8 de abril de 2020 debido a la meningitis dejó un profundo dolor para la industria musical y familiar. En ese momento, Glenn y Mutia solo habían estado casados ​​durante varios meses, y su hija, Gede, tenía solo unos 40 días. La declaración de Mutia Ayu parecía subrayar su compromiso de dedicar tiempo y centrarse completamente en el Gewa, mientras respetaba el recuerdo de su difunto esposo.