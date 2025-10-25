5 aeropuertos que fueron inaugurados en la era Jokowi ahora están desiertos y abandonados, ¡algunos solo existen desde hace 1 año!

Jacarta – El desarrollo de la infraestructura aérea en Indonesia continúa acelerándose rápidamente en la era del gobierno del séptimo presidente, Joko Widodo (Jokowi). Se construyeron varios aeropuertos nuevos con modernas instalaciones y magníficos diseños, desde Java hasta rincones remotos del archipiélago. Sin embargo, a pesar de su esplendor, bastantes aeropuertos son realmente tranquilos y tienen una actividad de vuelo mínima.

El Ministro Coordinador de Infraestructura y Desarrollo Regional (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono, evaluó que esta condición se debió a que la ubicación del aeropuerto no contaba con una conectividad adecuada. Como resultado, la gente prefiere otros modos de transporte que se consideran más eficientes y asequibles.

Este problema es cada vez más crucial porque la mayoría de los aeropuertos se construyeron con grandes inversiones, tanto del Presupuesto de Ingresos y Gastos del Estado (APBN) como del sector privado. Sin ajustes y una planificación integrada del transporte, estos aeropuertos corren el riesgo de ser descuidados y convertirse en una carga para el desarrollo a largo plazo.

La siguiente es una lista de aeropuertos abandonados en Indonesia, resumida de varias fuentes, domingo 26 de octubre de 2025.

Aeropuerto Wiriadinata Tasikmalaya. Foto : Documentación del Ministerio de Transporte.

Este aeropuerto, situado en Tasikmalaya, fue inaugurado por Jokowi en 2017. Aunque se esperaba que pudiera impulsar la economía regional, el aeropuerto valorado en 30.000 millones de IDR ahora está abandonado después de que las aerolíneas suspendieran sus rutas una por una.

Aeropuerto internacional de Java Occidental Kertajati

El aeropuerto, que se prevé será el orgullo de los residentes de Majalengka, también experimentó lo mismo. Inaugurado en 2018 por Jokowi, con una inversión de 2,6 billones de rupias del presupuesto estatal, este aeropuerto ahora está tranquilo debido a la baja ocupación de pasajeros.

3. Aeropuerto JB Soedirman

Aeropuerto General Besar Soedirman en Purbalingga

Aún en la era Jokowi, o más precisamente en 2019, el aeropuerto construido en Purbalingga con un valor de inversión de 350 mil millones de IDR, actualmente no atiende vuelos comerciales desde finales de 2024.

4. Aeropuerto de Ngloram

Pruebas de aviones en el aeropuerto de Ngloram, en Cepu, Blora, Java Central.

Luego está el aeropuerto de Ngloram en Blora, que fue reconstruido con fondos estatales de 132.000 millones de rupias y fue inaugurado en 2021 por Jokowi. Aunque alguna vez se predijo que apoyaría a la industria del petróleo y el gas alrededor de Blora y Bojonegoro, el aeropuerto ya no está operativo.

El Ministro Coordinador de Asuntos Marítimos y Pesca, Luhut Binsar Pandjaitan, durante la inauguración del aeropuerto Dhoho Kediri

Más recientemente, el aeropuerto ubicado en Kediri se construyó con fondos privados de 12 billones de IDR pertenecientes a PT Gudang Garam Tbk, pero ahora no ha mostrado los resultados esperados.