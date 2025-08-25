5 accidentes fatales F-22 Raptor que hacen que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos sea una gran pérdida

Yakarta, Viva -El F-22 Raptor Demon Fighter Aircraft a menudo se conoce como la obra maestra de la tecnología militar de los Estados Unidos. Este avión combina capacidades de maniobra de sigilo, alta velocidad y extrema de maniobra que son difíciles de igualar otros aviones.

Leer también: ¡Este sofisticado avión de combate se disparó!



Sin embargo, detrás de su brillante reputación, Raptor tiene un lado oscuro: un costo muy costoso, tanto en producción como en un accidente.

Con el precio de una unidad que alcanza alrededor de 150 millones de dólares estadounidenses, un pequeño incidente puede convertirse en pérdidas extraordinarias. A lo largo de sus operaciones, Fuerza Aérea de los Estados Unidos Ha registrado una serie de accidentes importantes que cuestan decenas a cientos de millones de dólares, y algunos incluso eliminan los aviones de combate completos.

Leer también: 10 aviones sofisticados que no se emitieron, pero la tecnología era una locura





Viva militar: avión de combate Raptor F-22

1. Accidente fatal en Alaska

Leer también: 5 Jet de combate con los costos operativos más caros del mundo, ¡el No 4 usado inmediatamente por la Fuerza Aérea!



Al informar de varias fuentes, uno de los incidentes más caros ocurrió en noviembre de 2010. Un F-22 cayó durante el entrenamiento de rutina cerca de Pangkalan Elmendorf-Richardson, Alaska.

Trágicamente, el piloto fue asesinado en este incidente, mientras que el avión fue completamente destruido hasta que no pudo ser reparado. La investigación encontró que la causa era un problema en el sistema de suministro de oxígeno, que anteriormente había sido quejado por los pilotos. Este incidente se convirtió en uno de los primeros accidentes fatales que involucran al Raptor, así como una gran pérdida para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos.

2. Fuego en Pangkalan Florida

No solo en el aire, los desastres también pueden venir cuando Jet todavía está en tierra. En 2012, un F-22 colocado en la Base de la Fuerza Aérea Tyndall, Florida, ardía severa mientras estaba preparado para el entrenamiento.

El fuego envolvió la mayor parte del cuerpo del avión, a pesar de que el piloto sobrevivió. El daño causado fue tan grave que el costo de reparación alcanzó decenas de millones de dólares, lo que lo convierte en uno de los incidentes de tierra más caros en la historia de la flota F-22.

3. Aterrizaje de emergencia que se sobrepasa

Otro caso ocurrió en diciembre de 2004, cuando un F-22 que estaba en un juicio tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia en Virginia después de experimentar un mal funcionamiento, lo que lo hizo perder el control.

El avión fue rescatado, pero el daño fue muy grande, especialmente en el cuerpo y las alas. Se estima que la reparación cuesta más de 40 millones de dólares. Este valor es equivalente al presupuesto de mantenimiento de varios escuadrón de combate convencional.

4. Incidente de ejercicio en Florida en 2020

En mayo de 2020, la Fuerza Aérea nuevamente perdió uno de los F-22 en un accidente durante una misión de entrenamiento cerca de la Base de la Fuerza Aérea Eglin, Florida.

El piloto logró darse y sobrevivió, pero el avión fue completamente destruido. Con el precio por unidad que alcanza los 150 millones de dólares, la pérdida de un avión se ha convertido en una gran pérdida, especialmente teniendo en cuenta el número de flotas F-22 que están operativas no hasta 190 unidades.

5. El accidente de pista en Hawaii

No menos perjudicial, un F-22 en Pangkalan Pearl Harbor-Hickam, Hawai, tuvo un accidente en diciembre de 2018. El jet sigiloso salió de la fundación debido a las ruedas de aterrizaje dañadas.

Aunque no fue destruido, el daño estructural fue tan grave que el costo de las reparaciones se estimó en 35 millones de dólares.

El costo de ser costoso detrás de la excelencia tecnológica

Esta fila de accidentes confirma una cosa: aunque F-22 Raptor es un símbolo de la fuerza del aire estadounidense, los costos operativos y las reparaciones pueden causar una carga financiera extraordinaria.

No es de extrañar que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos sea muy cuidadosa al operar este avión, considerando que cada incidente tiene el potencial de drenar el presupuesto militar de hasta cientos de millones de dólares.