5.441 Los productos RI están libres de tarifas de entrada canadienses, desde galletas hasta piezas de repuesto

Yakarta, Viva – Ministerio de Comercio A través del Director General de Acuerdo Internacional (PPI), dijo Djatmiko Bris Witjaksono, hay 5.441 productos indonesios que obtendrán un arancel 0 por ciento ser exportado e ingresar Tienes.

Varios productos en cuestión incluyen alimentos procesados, galletas, cables, fibra óptica, decoración del hogar, a las piezas de repuesto, que comenzarán a obtener una tasa de 0 por ciento cuando ICA-CEPA comience a implementarse (entrada en la fuerza) que se encuentra a mediados de 2026.

«Hay 5,441 productos que incluyen alimentos procesados, pasteles, galletas, pan, luego productos de fabricación como cables, luego fibras ópticas, equipos de decoración del hogar, repuestos, accesorios, automóviles, todo será 0 por ciento (la tarifa al ingresar a Canadá)», dijo Djatmiko en el evento del foro estratégico; ‘Expansión del mercado Exportar A Canadá y la Unión Europea celebrada en la oficina del Ministerio de Comercio, Yakarta, el lunes 29 de septiembre de 2025.

Ministro de Comercio, Budi Santoso Foto : [Mohammad Yudha Prasetya]

La implementación de esta tarifa del 0 por ciento se llevará a cabo en etapas. Djatmiko dijo que en los próximos cinco años, otros sectores que obtendrían esta tasa más baja, incluida la madera, las frutas, el marino procesado, etc.

En los próximos 10 años, el continuo Djatmiko, el 95 por ciento de los productos indonesios obtendrán una tasa del 0 por ciento en Canadá, como neumáticos, calzado, textiles, audio, electrodomésticos y muebles.

«En 10 años también aumentará. En general, casi el 95 por ciento de todos los productos indonesios disfrutarán de la tarifa del 0 por ciento para el mercado canadiense», dijo.

Para obtener información, en el período de enero-julio de 2025, el comercio total de los dos países alcanzó los 2.72 mil millones de dólares estadounidenses, con las exportaciones de Indonesia a Canadá de 1.02 mil millones de dólares estadounidenses e importaciones de Indonesia de Canadá a 1.70 mil millones de dólares estadounidenses.

Mientras tanto, en 2024, Canadá ocupó el 29º socio comercial de destino de exportación más grande y la 28ª fuente de importación más grande para Indonesia con un comercio total que alcanza los 3.58 mil millones de dólares estadounidenses.

Este valor aumentó en un 48.7 por ciento de 2.40 mil millones de dólares estadounidenses en 2020 a 3.58 mil millones de dólares estadounidenses en 2024. En ese año, las exportaciones de Indonesia a Canadá se registraron en 1.44 mil millones de dólares e importaciones de Indonesia desde Canadá alcanzaron 2.14 mil millones de dólares estadounidenses.

Las principales exportaciones de Indonesia a Canadá incluyen caucho natural; piezas y accesorios de vehículos automotores; calzado; cacao; y Jersey, Plevers y Cardigan. Mientras tanto, las principales importaciones de Indonesia de Canadá, a saber, Wheat y Meslin, fertilizante mineral o químico, gachas químicas, soja y oro.