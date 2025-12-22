5.044 efectivos desplegados para asegurar la Navidad de 2025 y el Año Nuevo de 2026

Jacarta – Policía Metro Jaya desplegó 5.044 efectivos para seguridad Hari Raya Natal 2025 y Año Nuevo 2026.

Lea también: Polda Metro Jaya revela 7.406 casos de drogas entre octubre y diciembre de 2025



«Preparando a 5.044 efectivos desplegados en toda el área de Polda Metro Jaya, incluidos 4.217 efectivos de Polri, 394 efectivos de Kodam Jaya y ⁠433 efectivos del Gobierno Provincial de DKI», dijo el jefe de policía de Metro Jaya, inspector general de policía, Asep Edi Suheri, en su declaración en Yakarta el lunes.

Asep explicó que la seguridad también se llevó a cabo en los lugares de culto en las iglesias y se aumentó la seguridad en las iglesias de alta prioridad repartidas en 14 iglesias en el centro de Yakarta, el oeste de Yakarta, el este de Yakarta y Bekasi.

Lea también: Vacaciones De Navidad, El Gobierno Provincial De DKI Elimina Los Pares Y Los Impares Del 25 Al 26 De Diciembre De 2025



«Esta mañana revisamos varias iglesias, en particular la Iglesia Catedral y la Iglesia de Immanuel. Nos aseguramos de que todo el personal estuviera listo, que las instalaciones y la infraestructura estuvieran listas y que la seguridad funcionara de acuerdo con el plan operativo», dijo.

Su partido también estableció un puesto de seguridad en la estación Gambir para garantizar el servicio y la seguridad de los pasajeros del tren antes del aumento en el flujo de pasajeros durante las vacaciones de Navidad de 2025 y Año Nuevo de 2026 (Nataru).

Lea también: El regente de West Aceh prohíbe a los ciudadanos celebrar la víspera de Año Nuevo de 2026



La policía de Metro Jaya ha preparado un puesto de seguridad en el cruce de Cikunir KM 10, que actuará como puesto de vigilancia de los vehículos que entran y salen de la zona de Yakarta, especialmente para afrontar el aumento de la movilidad pública durante las vacaciones de Navidad.

«Los datos de los últimos 3 días muestran que 477.321 vehículos abandonaron la región de Yakarta», dijo.

Polda Metro Jaya se compromete a brindar el mejor servicio para que las celebraciones de Navidad 2025 y Año Nuevo 2026 sean seguras, ordenadas y propicias. “El servicio de Atención Telefónica 110 de la Policía Nacional está siempre dispuesto a ayudar”, afirmó. (Hormiga)