49ers Youngster da una expectativa honesta para la temporada 2025 del equipo

La temporada pasada, el San Francisco 49ers Terminó 6-11 y se dirigió a 2025, Kyle Shanahan y su equipo buscarán un año de recuperación. Será una campaña desafiante con el Rams de Los Ángeles Buscando retener su título de NFC West.

Si bien ganar la división es importante, el apoyador de los 49ers, Dee Winters, declaró en 95.7 El «Willard and Dibs» del juego Que la expectativa del equipo es llegar al Super Bowl LX, considerando que el gran juego se llevará a cabo en el estadio de Levi.

«Quiero decir, la expectativa es ganar un Super Bowl, pero para hacer eso, tenemos que tomar todos los días un día a la vez, y hacer lo mejor de nuestra capacidad que algún día, y con suerte, volveremos aquí en la bahía en febrero», dijo Winters.

49ers contarán con jugadores jóvenes como Dee Winters

Si San Francisco quiere regresar a la postemporada y llegar a otro Super Bowl bajo Shanahan, sus jugadores jóvenes, especialmente en defensa, deberán tomar medidas de desarrollo que los hagan jugar como veteranos experimentados esta temporada.

Además, Winters proporcionó una actualización prometedora sobre sus compañeros de equipo más jóvenes, ya que parece que están por delante de dónde estaba al irrumpir en la NFL en 2023.

«Para ser sincero, creo que el primer año fue una gran bola curva para mí, en realidad estar en la caja, jugar un apoyador», dijo Winters en la misma entrevista en 95.7 el juego. «Diría que mi proceso fue un poco diferente bastante que algunas de las personas en nuestro equipo.

«Así que creo que, en lo que respecta a los Linemen D, los esquineros y las seguridades y cosas así, creo que han hecho un muy buen trabajo al entrar, aprender el libro de jugadas más rápido y procesar todo. Y estoy emocionado por ellos».

¿Están listos los jóvenes 49ers para los roles importantes?

Al igual que Winters está listo para intensificar y reemplazar al ex apoyador de los 49ers, Dre Greenlaw, otros jugadores jóvenes están listos para jugar junto a los veteranos Fred Warner y Nick Bosa en defensa.

«Creo que un grupo de jóvenes están emocionados por esta oportunidad que tenemos, incluido yo», agregó Winters. «Así que creo que todos han hecho un gran trabajo al llegar todos los días, tratando de mejorar y mejorarnos y estamos emocionados por la Semana 1 y por la temporada».

Septiembre presenta un mes que San Francisco puede aprovechar como el Seattle SeahawksEl oponente de la Semana 1 de los 49ers, es el único equipo que registró victorias en dos dígitos (10-7) la temporada pasada.

Los 49ers enfrentarán el Santos de Nueva Orleans (Semana 2), Cardenales de Arizona (Semana 3) y Jaguars de Jacksonville (Semana 4) Para comenzar el primer mes de la temporada 2025. Los tres equipos no lograron llegar a los playoffs la temporada pasada, así que aunque no hay juego en el NFL Es una victoria fácil, este es un horario favorable para que San Francisco comience la campaña.

Shanahan y Co. pueden salir al pie derecho antes de dirigirse a su enfrentamiento de marquesina con los Rams el 2 de octubre, a quien tendrán que pasar si quieren ganar el NFC West esta temporada.