49ers reciben una fuerte versión de la lesión de la rodilla de Nick Bosa

El San Francisco 49ers superó el Cardenales de Arizona 16-15 en la semana 3 el 21 de septiembre en el estadio de Levi, pero la victoria llegó a un costo. Nick Bosa dejó el juego con una lesión en la rodilla.

El revés de Bosa se suma a una creciente lista de jugadores de los 49ers marginados por lesiones a solo tres semanas después de la temporada 2025, uniéndose a Brock Purdy y George Kittle. Si bien no hay noticias sobre cuán grave es la lesión para Bosa, San Francisco no puede permitirse perder su corredor de pases estrella.

En el último «CBS Sports HQ» El analista de la NFL Damien Harris explicó por qué los 49ers deben esperar que la lesión en la rodilla de Bosa no lo mantenga fuera a largo plazo.

«Cuando lo hablas desde una perspectiva de salud, simplemente no puedes permitirte perder a tipos como este, y en particular Nick Bosa, porque sé que tienes a Fred Warner, sé que tienes otros tipos que juegan bien para esta defensa», dijo Harris.

«No te vas sin Nick Bosa; no vas sin la presión constante que él aporta al regazo del mariscal de campo. No vas sin la presencia de carrera que tiene».

Nick Bosa trae liderazgo a 49ers

Junto con aportar presión al mariscal de campo, Bosa también trae liderazgo al equipo de los 49ers. El veterano corredor de empuje ayuda a elevar el talento a su alrededor en defensa, que sería extrañado Si se ha ido.

«Es un líder en este equipo», agregó Harris. «Tal vez no sea el más vocal, ya que sabemos que es un tipo tranquilo, pero en el campo, es como Micah Parsons, cometiendo atención y elevando a todos a su alrededor. Los muchachos juegan mejor porque lo ven como el intrépido líder que necesitan para igualar».

«Así es como construyes una defensa completa, en lugar de confiar en un solo jugador estrella. Sin embargo, perder a alguien como Nick Bosa es difícil, especialmente para un equipo plagado de lesiones como los San Francisco 49ers».

¿Cuál es el último de la estrella de los 49ers, Nick Bosa?

El entrenador en jefe de los 49ers, Kyle Shanahan, dijo que no parece ser una lesión de ACL para Bosa, pero el equipo necesita más pruebas para determinar el alcance de la lesión. Shanahan dijo que no han descartado por completo una lesión de ACL, Según Tom Pelissero de NFL Network.

«Hay preocupación por cómo se siente», dijo Shanahan, pero la prueba física inicial no lo indicó. «Espero que tengamos buenas noticias mañana», agregó.

Incluso sin su corredor de pase superior, la defensa de los 49ers se negó a desmoronarse. La unidad se unió para sostener los cardenales para justo 15 puntos, haciendo paradas cruciales mientras la ofensiva de San Francisco luchó.

La defensa mantuvo a los 49ers competitivos ya que la ofensiva logró solo seis puntos en tres cuartos. Al contener a los Cardenales, la unidad defensiva le dio a la ofensiva la oportunidad de cambiar las cosas, finalmente reuniendo 10 puntos en el último cuarto, coronado por el gol de campo ganador del juego de Eddy Pineiro.

Independientemente de si Bosa está fuera o a largo plazo, la defensa de los 49ers deberá contar con estos jugadores jóvenes para desempeñar grandes roles. San Francisco tendrá dos pruebas principales en las próximas semanas, ya que se enfrentarán al Jaguars de Jacksonville en la semana 4 y el Rams de Los Ángeles en la semana 5.