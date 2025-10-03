49ers QB Mac Jones recibe palabras fuertes después de vencer a Rams

Mac Jones ha ganado su tercer juego para el San Francisco 49ers Como la copia de seguridad llevó al equipo a una victoria de 26-23 en tiempo extra sobre el Rams de Los Ángeles el 2 de octubre en el estadio Sofi.

Jones fue 33 de 49 en sus pases, lo que resultó en 342 yardas aéreas y dos touchdowns. Brock Purdy ha lidiado con lesiones después de la victoria de la semana 1 sobre el Seattle SeahawksY Jones ha completado sin problemas, ya que tres de las cuatro victorias esta temporada han llegado con la persona que llamó a la señal de Alabama en el centro.

Además, la única pérdida que San Francisco ha experimentado llegó con Purdy regresando como el mariscal de campo titular en la Semana 4 contra el Jaguars de Jacksonville.

El mariscal de campo suplente de los Niners recibió elogios del analista de la NFL de CBS Sports, Emory Hunt, después de llevar al equipo a una victoria en la carretera contra el Ramas.

«La pelota salió a tiempo» Hunt dijo la edición del 2 de octubre de «CBS Sports HQ». «Salió con precisión. Salió al tipo correcto. Estaba separando esto Ramas‘Núcleo de linebacking y secundario.

«Viste la química que tenía con su antiguo compañero de equipo, Kendrick Bourne, quien también estaba destrozando esta defensa por más de 140 yardas, recibiendo 10 recepciones. Tenía una caída, pero no dejó caer una pelota el resto del camino. Así que te gusta que Mac Jones saliera y compitió de abajo y fuera. Rendimiento valiente «.

49ers QB Mac Jones jugó a través de una lesión

A pesar de jugar este juego de la semana 5, Jones también ha lidiado con una lesión. Sin embargo, Hunt aplaudió el 49ers‘Quarterback por jugar el dolor para asegurarse de que San Francisco dejara Los Ángeles con la victoria.

«La lesión en la rodilla comenzó a afectarlo en la segunda mitad», agregó Hunt. «Pero hombre, hablas de llegar a los momentos de alta apalancamiento. Soy grande en eso. Fue grande esta noche en ese sentido. Felicitaciones a Mac Jones.

«Esto es lo que quieres ver de tu titular en la espera. Odio decir respaldo, pero el titular en la espera entró en el juego de pelota y llevó a este equipo a través del juego, haciéndolos molestias contra un rival de división».

Trent Williams habla 49ers QB Mac Jones

Hunt no es el único que elogia a Jones por su actuación contra el Ramas. Después del juego, Trent Williams habló con los medios de comunicación y compartió sus pensamientos sobre el primero Patriotas de Nueva Inglaterra La capacidad del mariscal de campo para llevar al equipo a una victoria de rebote sobre un rival de división.

«Quiero decir, solo un competidor de Apex», dijo Williams a los periodistas (H/T 95.7 el juego). «Es uno de esos tipos donde no es una sorpresa por la que la gente lo reclutó donde lo reclutaron, por qué todos están tan altos con él. Tiene un techo tan alto. Solo un tipo realmente genial también estar cerca».

El 49ers tendrá unos días libres ahora y tendrá que determinar en algún momento hasta su juego contra el Tampa Bay Buccaneers Ya sea que quieran montar con Jones o sentir que Purdy es lo suficientemente saludable como para regresar como el mariscal de campo titular.

Además, Seattle buscará mantener el ritmo de la 49ers A medida que el NFC West sigue siendo una de las divisiones más competitivas en la NFL esta temporada 2025.