49ers QB Mac Jones recibe palabras contundentes de Nick Bosa

No Brock Purdy para el San Francisco 49ers? No hay problema, ya que Mac Jones llevó al equipo a una victoria por 26-21 sobre el Santos de Nueva Orleans el 14 de septiembre en el Caesars Superdome.

Jones fue 26 de 39 en sus pases mientras pasaba para 279 yardas y registraba tres touchdowns. Mientras está bajo el centro, el primero Patriotas de Nueva Inglaterra El mariscal de campo extendió la pelota. No obstante, Jauan Jennings fue el objetivo de referencia con cinco recepciones para 89 yardas de recepción y un touchdown.

En general, fue una actuación impresionante, y después de la victoria, Jones recibió elogios de sus compañeros de equipo, incluido Nick Bosa, por intensificar cuando el equipo lo necesitaba más.

«Es solo una energía divertida para tener un mariscal de campo suplente que tenga tanta arrogancia, y la ofensiva se alimenta de ello e ha hecho un gran trabajo hoy», dijo Bosa a los periodistas después de la victoria (H/T Knbr).

Bosa era un compañero de equipo que confiaba en que Jones comenzaría a correr y ayudaría al equipo a comenzar la temporada con dos victorias. Ahora, Jones buscará desarrollar su actuación si Purdy permanece fuera después de esta semana.

Trent Williams ofreció consejos a 49ers QB Mac Jones

Mientras hablaba con los medios de comunicación después de la victoria, Jones reveló que Trent Williams ofreció palabras de aliento que le permitieron calmar los nervios y el ruido que estaba lidiando durante el juego.

«Simplemente no lo hace más grande de lo que es», dijo Jones a los periodistas (H/T Knbr). «A veces, cuando los tienes, luchas con ellos, pero no puedes en realidad Haz eso. Solo tienes que dejarlos venir y descubrir cómo superarlo. Mucho de su parte es respirar y ralentizar tu pulso. Obviamente, trabajó en esta temporada baja y continuó creciendo en esa área.

«Pero en realidad, los chicos a mi alrededor, como Trent, se me acercaron. Él está como, eres bueno, amigo. Solo sal y aro. Yo pensé, te tengo. Puedo ir a aro. Entonces, una vez que dijo eso, estaba como, bien, jugamos a la pelota. Eso fue genial. Si Trent Williams puede decir eso, entonces puedo hacerlo, así que eso me puse un poco bien, jugamos un poco.

¿Qué sigue para Mac Jones y los 49ers?

Con Jones funcionando bien y mostrando al entrenador en jefe Kyle Shanahan que puede llevar al equipo a una victoria, ¿calma alguna ansiedad que los 49ers podrían tener en la vuelta de Brock Purdy? Podría permitir que San Francisco adopte un enfoque más cauteloso y le dé a Purdy otra semana libre antes de considerar un regreso.

Lo siguiente en el horario de los 49ers es el Cardenales de ArizonaAsí que es otro juego difícil de la División Oeste de la NFC. No obstante, el concurso está en casa, por lo que Jones no tendrá que lidiar con el ruido de los fanáticos contrarios.

San Francisco también tendrá la oportunidad de ir 3-0 y tener dos victorias sobre los oponentes de la división. Además, los 49ers deben permanecer en este ritmo como el Rams de Los Ángeles también han tenido un comienzo impresionante, y el Seattle Seahawks aseguró una victoria en la semana 2.