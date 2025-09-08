49ers QB Brock Purdy puede perderse el juego de la Semana 2 con una lesión

En una impactante actualización de lesiones, San Francisco 49ers El entrenador en jefe Kyle Shanahan le dijo a los medios el lunes 8 de septiembre de 2025 que el mariscal de campo titular Brock Purdy está lidiando con las lesiones de los dedo del pie y el hombro izquierdo que podrían mantenerlo fuera para el enfrentamiento de la Semana 2 de los 49ers contra el Santos de Nueva Orleans.

Brock Purdy tiene una lesión en el hombro y los dedos de los pies que lo hacen incierto para el partido del domingo en Nueva Orleans. Kyle Shanahan dijo que el equipo verá cómo va la semana de práctica. Si Purdy no puede jugar, la copia de seguridad de los 49ers QB Mac Jones estaría en línea para comenzar. pic.twitter.com/7ocnud0uyi – Adam Scha después (@adamscha después) 8 de septiembre de 2025

El dedo del pie de Purdy es la mayor preocupación, según Shanahan.

Si Purdy está contra los Saints, respaldo QB Mac Jones comenzaría en su lugar.

Purdy ha estado sano aparentemente toda la temporada baja. Se perdió dos juegos la temporada pasada, semana 12 contra el Packers de Green Bay y semana 18 contra el Cardenales de Arizonacon lesiones derechas en el codo y los hombros.

Purdy completó 26 de 35 pases para 277 yardas y dos touchdowns de pase en la victoria de los 49ers sobre el Seattle Seahawks. También lanzó dos intercepciones en el juego.

San Francisco jugó sin receptor abierto Brandon Aiyuky George Kittle y Jauan Jennings Ambos salieron del juego con lesiones.

Si Jones tiene que comenzar con el reparto ya agotado de San Francisco a su alrededor, será una tarea difícil para él el domingo contra los Saints.

¿Quién respaldaría a Jones?

Los 49ers no tienen un tercer quarterback en su lista activa. Y después de toda la remodelación de la temporada baja en la posición de QB3, redactando Kurtis Rourke y firmar, cortar y renunciar a un par de tipos nombrados Tanner Mordecai y Carter BradleyEs posible que muchos fanáticos de los 49ers no sepan quién es su QB3.

Bueno, su QB3 está en el equipo de práctica, y es un tipo llamado Adrian Martínez. Martínez es nativo de Fresno y un Leyenda de la Escuela Secundaria Clovis West quien jugó en Nebraska y Kansas State en la universidad.

Pasó la pretemporada con el Jets de Nueva York.

Si Brock Purdy pierde el juego y los 49ers de alguna manera todavía explotan a los Saints, lo que lleva a Shanahan a poner a Martínez en el juego para el tiempo de basura, marcaría su debut en la NFL.

O, Dios no lo permita, si Jones sufre algún tipo de lesión grave que obliga a Martínez a entrar en el juego. Desafortunadamente, las cosas más locas han sucedido para los 49ers. Los fanáticos de los Niners recordarán bien cuando su cuarto mariscal de campo de cuerda se lastimó en el juego de campeonato de la NFC contra el Filadelfia Eaglesdejando a los 49ers sin nadie para lanzar el fútbol.

Malas noticias para George Kittle

Shanahan también compartió actualizaciones sobre las estrellas ofensivas de los 49ers que partieron del juego contra Seattle con lesiones.

Desafortunadamente, George Kittle se perderá «algunas semanas» con una lesión en los isquiotibiales, según Shanahan.

Busque héroe de la semana 1 Jake Tande Para dar un paso adelante y recibir la participación de los leones en los objetivos en el ala cerrada en ausencia de Kittle. TE2 Luke Farrell También es un ex compañero de equipo de Jones, por lo que tal vez tengan algo de química que conducirá a más objetivos para Farrell si Jones se ve obligado a comenzar.

La resonancia magnética de Jauan Jennings, afortunadamente, volvió claro, pero los 49ers están esperando los resultados de su tomografía computarizada para saber más sobre si puede jugar.

Ay. ¿Alguien en esta ofensa es realmente saludable además Ricky Pearsall?

¿Qué opinas de todas estas lesiones, fanáticos de los 49ers? ¿La suerte de las lesiones de San Francisco alguna vez cambiará?