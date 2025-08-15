49ers predichos para cortar veteranos en favor del talento más joven

El jueves 14 de agosto de 2025, Bleacher Report NFL El analista Gary Davenport publicó un artículo titulado «1 jugador que cada equipo de la NFL debería cortar antes de la temporada 2025 ”en el que predijo el San Francisco 49ers Cortará CB Tre marrón antes de la semana 1.

«En el primer juego de pretemporada de San Francisco (con la mayoría de los titulares pasando el juego como espectadores), Brown jugó bien en la segunda mitad», escribió Davenport. «Las espaldas defensivas con experiencia inicial son activos valiosos en la NFL. Pero desde todos los indicios, Brown tendrá que demostrar su valor en otra parte».

Brown, de 27 años, fue seleccionado en la cuarta ronda del Draft de la NFL 2021 por el Seattle Seahawks. Pasó 4 temporadas en Seattle, comenzó 13 juegos y registró 74 tacleadas totales, 2 intercepciones, incluida una selección 6 y un saco.

Brown firmó un contrato de 1 año de $ 1.7 millones con San Francisco en marzo de 2025.

Se trata menos de Brown, más sobre su competencia

Cuando los 49ers firmaron a Tre Brown, muchas personas asumieron que era el candidato claro para ser el tercer esquinero de los 49ers y comenzar en Nickel Corner.

En los 49ers ‘ Primera tabla de profundidad no oficial de la temporadaIncluso enumeraron a Brown como titular en NB, aparentemente indicando que su trabajo no está en peligro.

Los 49ers revelan su primer cuadro de profundidad no oficial. Generalmente colocan a los novatos en una muesca o dos, pero no con Mykel Williams. Tenga en cuenta que Kevin Givens tiene una lesión pectoral que se espera que lo mantenga fuera hasta algún momento en la temporada regular. pic.twitter.com/jyrpohzp0j – Matt Maiocco (@maiocconbcs) 6 de agosto de 2025

En la tabla de profundidad del níquel detrás de Brown, los 49ers tienen el novato Rookie CB de la tercera ronda Upton Stout y Teamer de carrera especial Perseguir lucasquien nunca ha comenzado un juego de la NFL. Entonces, en el papel, Brown es el comienzo transparente.

Pero Stout y Lucas han sido dos de los mayores destacados durante la temporada baja. Y han hecho un ruido aún más fuerte después de la liberación de la tabla de profundidad.

«El novato Upton Stout ha sido sobresaliente en el campamento, tanto que ahora es el favorito para comenzar opuesto Deommodore Lenoir«, Escribió Davenport.

Lucas, por otro lado, estaba por todo el campo en el primer juego de pretemporada de los 49ers contra el Broncos de DenverY podría decirse que fue el mayor destacado defensivo del equipo en el juego. Empató el liderazgo del equipo con 8 tacleadas en total y también registró una ruptura de pases.

Tre Brown simplemente no ha causado la misma impresión, y esa es la naturaleza del campo de entrenamiento de la NFL. Si no impresiona, siempre hay jugadores jóvenes y hambrientos que esperan para llevar su trabajo.

Los fanáticos de los 49ers deben vigilar de cerca a Brown, Stout y Lucas en los juegos de pretemporada restantes de los 49ers. Probablemente serán enormes para determinar quién se queda y quién avanza en el bloque de corte.

Otros jugadores jóvenes que hacen ruido en la secundaria

Muchas de las historias del campo de entrenamiento y pretemporada de los 49ers han girado en torno a sus novatos defensivos. Han sido los más grandes destacados en el campamento, y muchos de ellos han presentado un caso grave para los 49ers en 2025.

Stout es el ejemplo más destacado. Pero recientemente, Acrónimo de marcasLa selección de la quinta ronda de la quinta ronda de 2025 de los 49ers, ha estado haciendo un caso grave para comenzar con la seguridad gratuita durante los veteranos de 4 años Jason Pinnock.

Con el jugador de segundo año Renardo Green Establecido para comenzar en el lugar del esquinero izquierdo y la estrella del tercer año Un jire marrón Bloqueando la fuerte posición de seguridad, los 49ers podrían tener una secundaria muy joven en 2025. Stout, Sigle, Green, Ji’ayir Brown y DeMommodore Lenoir tienen todos los 25 años o menos.

Esperemos que puedan usar esa energía juvenil para bloquear el juego aéreo de los oponentes.