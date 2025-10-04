49ers obtienen Blunt Brock Purdy, Mac Jones Take en medio de debate QB

Mac Jones entregó su tercera victoria desde que se unió al San Francisco 49ersguiar al equipo a un triunfo de 26-23 en tiempo extra sobre el Rams de Los Ángeles el 2 de octubre en el estadio Sofi.

Jones estuvo agudo durante toda la noche, completando 33 de 49 pases para 342 yardas y dos touchdowns. Con Brock Purdy luchando contra las lesiones desde la victoria de la semana 1 sobre el Seattle SeahawksJones se ha hecho cargo sin problemas, representando tres de las cuatro victorias de San Francisco esta temporada.

El único revés llegó en la semana 4 contra el Jaguars de JacksonvilleCuando Purdy regresó al papel inicial. Ahora se especula si el 49ers Tenga una controversia de mariscal de campo en sus manos.

No obstante, Jim Rome no ve la situación así.

«Es lo contrario de una controversia de mariscal de campo», Roma dijo la edición del 3 de octubre de «The Jim Rome Show».« «(…) Este no es como lo veo. ¿Sabes lo que es eso? Esa no es una controversia de quarterback. Lo que es eso es lo contrario. Es una gran situación de mariscal de campo.

«Lo que tienen es una copia de seguridad barata y de calidad en la que creen, que encaja perfectamente con el sistema, que ya ha ganado tres juegos seguidos. Y él compite con su trasero, es duro como el infierno y sus compañeros de equipo lo responden. Lo aman y son Brock. Entonces, ¿cómo es esto un problema? Parece lo opuesto a un problema para mí».

¿Debería Mac Jones presionar para el trabajo inicial de QB de los 49ers?

Después de la 49ers‘Ganar sobre los Rams, un periodista le preguntó a Jones en su conferencia de prensa posterior al juego si se ve a sí mismo como el titular del equipo en el futuro.

“Me trajeron aquí para jugar como respaldo,« Dijo Jones (H/T Knbr). «Ese es mi trabajo. Brock es el titular de este equipo. En este momento está lidiando con algo, y para que él salga allí la semana pasada y juegue, cuando sabes que probablemente no estaba en plena salud, se preocupa por este equipo.«

Jones enfatizó que todavía ve a Brock Purdy como el titular mientras sigue siendo el respaldo, y también compartió más información sobre cómo planea acercarse al 49ers‘Temporada en el futuro.

«He estado en [Purdy’s] Posición, he sido un titular y quieres que tu copia de seguridad entre allí y gane porque al final de la temporada podría ser el golpe o la falta entre un playoff o no,« Jones agregó.

49ers QB Mac Jones gana elogios

Si su objetivo es ser el titular, el veterano receptor abierto Kendrick Bourne se benefició de la impresionante actuación de Jones en Los Ángeles. Después del juego, Bourne dijo a los periodistas que admiraba cómo Jones llevó a los Niners a una victoria decisiva.

«Lo he visto por un tiempo, y estoy orgulloso de él, « Bourne dijo a los periodistas (H/T 95.7 el juego). «Incluso cuando lanza la pelota, [I’ll tell] él en la práctica, ‘como, hombre, estás apretando la pelota, ‘ Y cómo lo está lanzando. Se nota que tiene confianza y cosas así.

«Es increíble verlo en este espacio. Cómo [I saw] Él en Nueva Inglaterra era un mundo diferente para él, así que verlo ahora con la paz que tiene, y está jugando gratis y divirtiéndose, creo que es una gran parte del juego para él. Entonces se está mostrando «.