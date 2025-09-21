49ers, Mac Jones sin Top Playmaker Semana 3 vs. Cardinals

El Cardenales de Arizona (2-0) Dirígete al estadio de Levi para enfrentar el San Francisco 49ers (2-0), que todavía se ajustan a la vida con Mac Jones bajo el centro mientras Brock Purdy Se trata de problemas de dedo y hombro.

Arizona ingresa a este rezumando con confianza después de barrer la serie del año pasado, mientras que los Niners se centran en mantener las victorias a pesar de estar sin su QB1. El inicio está programado para el domingo 21 de septiembre a las 4:25 pm ET en Fox.

Los 49ers ya colocaron un liniero ofensivo Spencer Burford en la reserva lesionada y recién salido Jauan Jennings Se sentará a este para amamantar su lesión en el tobillo. Los Niners elevaron la profundidad en el anotado (Malik Turner) y mariscal de campo (Adrian Martínez) dirigiéndose a este. Aquí hay un vistazo al jugadores que estarán inactivos Para el enfrentamiento del domingo contra las cartas:

WR Jauan Jennings

QB Brock Purdy

RB Jordan James

DL Jordan Jefferson

LB Nick Martin

WR Jordan Watkins

Un vistazo a la serie reciente entre los 49ers y los Cardenales

La historia reciente entre estos equipos ha sido rayada. San Francisco barrió ambos juegos en 2023, superando a Arizona por un total combinado de 80-45.

Arizona regresó en 2024 con un sorprendente barrido suyo, incluido un final de temporada donde Kyler Murray Y la compañía iluminó a los Niners por 47 puntos. La serie de todos los tiempos se inclina por poco de San Francisco en 36–31, pero Arizona actualmente tiene el impulso con dos victorias consecutivas.

Los Cardenales tienen 7-4 en el estadio de Levi, y con un TD de pase y apresurado, Murray tendría al menos un pase y un TD apresurado en los cuatro su carrera comienza en el territorio de los Niners.

El factor Mac Jones

Jones se veía bien en su primer comienzo de los 49ers, lanzando tres touchdowns sin una intercepción en la victoria de la semana pasada sobre los Saints.

La forma en que Jones maneja la presión del frente defensivo de Arizona será crucial. Probablemente se apoyará en Christian McCaffrey como corredor y receptor para aliviar la carga.

«Jugué contra ellos hace unos años. Es un nuevo esquema y algunos jugadores similares, pero hacen un gran trabajo que disfrazan la cobertura y obtuvieron muchos buenos jugadores en la parte trasera». Jones dijo sobre los Cardenales esta semana.

«Obviamente, su línea defensiva es explosiva. He estado muy impresionado con ellos en el cine este año y obviamente también el año pasado. Así que obtuvieron a los creadores de juegos, intentan confundir al mariscal de campo y hacen un buen trabajo al respecto».

Robert Saleh, defensa de 49ers lista para enfrentarse al Kyler Murray Challenge

Por otro lado, Murray ha sido una espina en el lado de los 49ers en los recientes aperturas. Reunió dos grandes actuaciones contra San Francisco la temporada pasada, usando sus piernas para extender las jugadas y crear explosivos.

Mantenerlo contenido será la principal prioridad para Nick Bosa, Fred Warner y el resto de la defensa. Espere que los Niners empleen un espía en los pases de caída y enfaticen los carriles disciplinados para evitar que Murray se rompa.

«Él es rápido, es esquivo. Es un jitterbug», coordinador defensivo de los 49ers Robert Saleh dijo sobre Murray. «También es un pasador primero. No solo busca correr. Está buscando comprar algo de tiempo para poder poner la pelota en el aire, sino que es tan desafiante como parece».

En última instancia, este juego probablemente será ganado por el QB que comete la menor cantidad de errores. Si Jones continúa su juego eficiente y la defensa de los 49ers mantiene a Murray embotellado, San Francisco debería recuperar el control de la rivalidad. Pero si a Murray se le permite crear el tipo de caos que hizo la temporada pasada, Arizona podría ampliar su racha.

De cualquier manera, espere una fuerte batalla divisional con un potencial de gran juego escrito por todas partes.