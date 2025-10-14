49ers Insider da una reacción contundente a Jake Moody después de la victoria de los Bears

Anterior 49ers de San Francisco El pateador Jake Moody fue el héroe del Osos de chicago en su victoria de la Semana 6 sobre el Comandantes de Washington.

Moody sólo había sido parte del Osos de chicago‘ plantel activo durante aproximadamente siete horas cuando anotó un gol de campo de 38 yardas cuando el tiempo expiraba, llevando al equipo a una victoria 25-24 sobre los Washington Commanders el lunes por la noche.

Sin embargo, no se esperaba que Moody participara en ese juego. El equipo lo ascendió del equipo de práctica ese mismo día después de que Cairo Santos no pudiera asistir debido a su lesión en el muslo derecho. Moody se unió a Chicago el 13 de septiembre después de que su decepcionante mandato en el Área de la Bahía terminara después de fallar dos goles de campo en la Semana 1 contra los Halcones Marinos de Seattle.

En medio de este momento alentador, David Lombardi de The San Francisco Standard compartió su opinión sobre la posibilidad de que Moody tenga un arco de redención después de que no funcionó con el 49ers.

«Bueno, ¿cómo no ser romántico con el fútbol?» Lomardi dijo en su canal de YouTube.. «Esa es una historia que hace sentir bien a todas las partes. Y no me importa si eres alguien que va a intentar menospreciar a Jake Moody. Es un ser humano. Luchó con la 49ers; todo el mundo entiende eso.

“Cambió de escenario, fue a los Chicago Bears, y en una noche ventosa y húmeda en Washington, DC, Jake Moody anotó el gol de campo ganador, anotó cuatro veces, incluso superó algunas adversidades después del bloqueo y ganó el juego para Chicago en Monday Night Football”.

El ex pateador de los 49ers, Jake Moody, ha superado la adversidad

Además, Moody hizo historia en su debut con el equipo al convertirse en el primer osos pateador para anotar un gol de campo cuando el tiempo expiraba en el último cuarto. Además, Lombardi destacó la adversidad que el producto de Michigan ha superado, lo que llevó a ese momento de bienestar en la Semana 6.

«¿Cómo no sentirte bien sólo por el sentido de humanidad?» añadió Lombardi. «Hay muchos trolls en línea. Hay mucha negatividad en línea. Veo deportes por la competitividad; veo deportes por la gente. Veo deportes por la resiliencia, las historias. Y Jake Moody ganando ese juego para Chicago merece un homenaje.

“Me atrevería a decir que el 99 por ciento de las personas que miran no han encontrado el tipo de adversidad en sus vidas profesionales que Jake Moody encontró con el 49ers. Como pateador de la NFL en esa especie de olla a presión, y luego salir de ella, seguir trabajando, ir y patear el gol de la victoria para el Osos de chicago – eso fue genial. ¿Y sabes qué? Las cosas salen bien para todas las partes”.

Jake Moody habla sobre el debut de los Bears

Además, después de que su tiro ganador atravesara los postes del Northwest Stadium, el jugador de 25 años habló con los periodistas sobre la actuación.

«Es una serie de eventos bastante interesante», dijo Moody (h/t Courtney Cronin de ESPN). «Hace un par de días, no sabía que estaba jugando y que mis compañeros me animaran, es una sensación increíble. Estoy muy contento de haber podido compartir ese momento con ellos».

Aún así, si funciona con el osos o no, lo más importante es que Moody recupere su confianza y cambie su situación para convertirse en un pateador confiable de la NFL, como lo demostró contra los Commanders.