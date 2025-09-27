49ers Insider da un mensaje contundente sobre Trey Hendrickson

El San Francisco 49ers Sufrió un golpe significativo el 22 de septiembre cuando Nick Bosa rompió su ACL, descartándolo para la temporada. La noticia inmediatamente provocó especulaciones comerciales cuando el equipo buscó formas de reemplazar su corredor de pases de estrellas.

Bengals de Cincinnati El ala defensiva Trey Hendrickson está en el centro de esa especulación. Hendrickson, un All-Pro la temporada pasada, lideró la NFL con 17.5 capturas.

Además de la intriga, se espera que el mariscal de campo de los Bengals, Joe Burrow, se pierda unos tres meses. Con Burrow marginado, la capacidad de Cincinnati para navegar este tramo es incierta, lo que hace que Hendrickson esté disponible si los 49ers están dispuestos a pagar el precio.

No obstante, si San Francisco espera llenar los zapatos de Bosa esta temporada, Tim Kawakami de The Athletic cree que el historial de Hendrickson indica que el veterano podría igualar la producción que proporciona la estrella de los 49ers.

«Hendrickson no solo ayuda a su profundidad», Kawakami dijo durante una aparición en 95.7 el juego. «Él levanta todo. Es tu reemplazo de Bosa más cercano. Podría ser mejor que Bosa en este momento. Tiene 17.5 capturas en los últimos dos años. Nadie más ha hecho eso».

¿Podrían los 49ers apuntar seriamente a Trey Hendrickson?

Cincinnati son 2-1, y el mariscal de campo suplente Jake Browning tuvo una demostración desastrosa en la derrota de la Semana 3 ante el Vikingos de Minnesota.

Además, Browning lidera la liga en intercepciones con cinco a pesar de solo jugar dos juegos. Como resultado, a menos que su juego mejore drásticamente o los Bengals hagan un intercambio de un quarterback, Hendrickson podría ser un objetivo serio para San Francisco, ya que Cincinnati podría estar abandonando la imagen de los playoffs.

«Allá [are] Otros nombres por ahí «, agregó Kawakami.» Arden Key y todos estos otros nombres. Kayvon Thibodeaux. Solo creo que Trey Hendrickson, por muchas razones, se ajusta al ahora y posiblemente en el camino. Renunciaría a una selección de segunda ronda para él. Condicionalmente, podrían cambiar a un primero. Tal vez eso es un poco alto. Probablemente no quieran renunciar a lo primero. Ellos hacen tengo que conservar sus selecciones de draftla mayoría de ellos Debido a que tienen chicos, necesitan reemplazar el camino.

«Pero si conoces a los 49ers, siempre les ha gustado a Hendrickson. Ese es un tipo que les gusta. Les hubieran gustado hace dos años, hace tres años. Cincinnati no lo estaba intercambiando en ese entonces. Creo que Cincinnati estaría muy motivado para moverlo en algún momento esta temporada porque yo pensar Allí no va a no estará en su equipo la próxima temporada.

«Simplemente será una cuestión de cuando van a comenzar a hablar de una selección de segunda ronda, cuando eso va a estar sobre la mesa. Puede que no sea algo que los 49ers quieran hacer en este momento. Lo haría ahora, pero soy una mentalidad diferente de lo que son».

¿Tiene sentido perseguir a Trey Hendrickson?

A pesar de Kawakami dice que los 49ers tienen un interés de larga data en el veterano corredor de pases, Matt Barrows del atlético no espera que San Francisco intercambie por Hendrickson, dado el camino que la oficina principal ha elegido para dar forma al equipo para la temporada 2025.

«Trey Hendrickson es un jugador mayor y caro que cumple 31 años en diciembre», Barrows dijo durante una aparición en 95.7 el juego. «[Trading for him] Correría en contra de todo lo que los 49ers mapearon [for the season] En enero y febrero … pero las situaciones cambian «.