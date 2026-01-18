49ers Insider comparte una gran actualización sobre el agente libre sobre Jauan Jennings

El 49ers de San Francisco‘ derrota en los playoffs de la ronda divisional ante el Halcones Marinos de Seattle Podría haber sido el último partido de Jauan Jennings. El receptor abierto de los Niners es agente libre y podrá probar el mercado abierto para obtener un día de pago significativo.

Jennings tuvo 55 recepciones para 643 yardas y anotó nueve touchdowns en 15 juegos para los 49ers esta temporada. Con la situación con respecto a Brandon Aiyuk y la salida de Deebo Samuel la temporada baja pasada, Jennings aprovechó su papel cada vez mayor con San Francisco.

Antes de la apertura de la agencia libre unas semanas después del Super Bowl, Matt Maiocco de NBC Sports Bay Area compartió lo último sobre el futuro de Jennings con los 49ers.

“[The 49ers’] El mejor agente libre es Jauan Jennings, pero no hay garantía de que Jauan Jennings vuelva al equipo después de que las partes no pudieron llegar a una resolución contractual sobre una extensión a largo plazo antes de la temporada”. Maiocco dijo en su canal de YouTube el 18 de enero..

“Sabes, las cifras que escuché que pedían Jauan Jennings y su representación… no culpo a los 49ers, y puedo ver por qué no se firmó una extensión a largo plazo.

«Así que ahora que está en línea para llegar al mercado abierto a mediados de marzo, el equipo puede tener una idea de lo que otros equipos valoran de él, unaDakota del Norte entonces los 49ers podrán aprovechar eso. Eso no funcionó tan bien con Dre Greenlaw… Pero Jennings es definitivamente alguien a quien a los 49ers les gustaría tener de vuelta”.

49ers Insider brinda actualización sobre George Kittle

Otra historia para la temporada baja será la recuperación de George Kittle de un desgarro en el tendón de Aquiles sufrido en la victoria en la ronda de comodines sobre los Águilas de Filadelfia. Con la temporada 2025 de los Niners, la atención ahora se centra en si el veterano estará listo para la Semana 1 de la campaña 2026.

«El regreso de Kittle es un poco frágil sólo por la naturaleza de la lesión de Aquiles, y ya sabes, si estará listo para la Semana 1, definitivamente existe una posibilidad», añadió Maiocco. «Hablé con un médico, un cirujano ortopédico, quien dijo que es muy posible que pueda regresar cuando comience la temporada».

Si los 49ers buscan un ala cerrada ya sea en el draft o en la agencia libre, tal vez les permita tomarse su tiempo con Kittle y no apresurarlo durante la Semana 1 para asegurarse de que el jugador esté completamente sano una vez que esté listo para la temporada 2026.

Fred Warner de los 49ers habla sobre la temporada 2025

Un jugador que probablemente estará listo para la Semana 1 de la temporada 2026 es Fred Warner. Además, si los Niners hubieran llegado al juego por el título de la NFC, se habló de que Warner regresaría para ese juego. No obstante, ahora tiene una temporada baja completa para recuperarse y prepararse para la próxima temporada.

Tras la derrota ante los Seahawks, Warner compartió su opinión sobre esta temporada y su futuro. mientras hablaba con los medios.

«No planeo retirarme pronto» Warner dijo después de que los 49ers cayeron ante los Seahawks. «Eso fue lo más parecido a la sensación que tendrás al estar lejos del juego. Fue divertido ver a los muchachos pelear y a muchos jugadores jóvenes asumiendo diferentes roles.

«Estoy seguro de que no se esperaba que jugaran tan temprano en minutos tan significativos como lo hicieron. Creo que fue muy beneficioso para muchos de los muchachos haber jugado y jugado bien para nosotros este año para comenzar el próximo con un gran pie».