49ers Inactivos vs. Seahawks incluyen múltiples novatos prometedores

El San Francisco 49ers Comience su campaña 2025 en Seattle el domingo 7 de septiembre, contra un enemigo familiar en el Seahawks.

Después de una semana que lo vio aparecer en el informe de la lesión con un problema de la pantorrilla, todos los ojos estarán comprensiblemente en Niners All-Pro Running Back Christian McCaffreyquien se perdió 13 juegos la temporada pasada.

San Francisco enumeró oficialmente a McCaffrey como cuestionable, pero estará en el campo, al menos en alguna capacidad. Qué cómodo se ve será algo para monitorear. Aquí hay un vistazo a los inactivos para la semana 1 de los 49ers: el novato RB Jordan James, el novato WR Jordan Watkins, Ols Drew Moss y Austin Pleasants, DLS Robert Beal y Jordan Jefferson y LB Nick Martin.

49ers pueden confiar más en Brian Robinson Jr. en ausencia de McCaffrey

Si McCaffrey es limitado o en un recuento de lanzamientos, y muy bien puede ser, los 49ers no estarán sin una RB de juego. Después de comerciar por Brian Robinson Jr. Al final del campamento, el entrenador en jefe Kyle Shanahan sonaba cómodo con la preparación del veterano esta semana:

«Brian conoce el plan de juego» SHANAHAN dijo. «Lo obtuviste esta semana. No tienes que saber una ofensa completa. Tienes que saber cuál es el plan esta semana, y él lo ha representado todo. Entonces, si esa es la situación, estamos buenos para ir con eso. Está listo para ello y lo sé. [RB] Isaac [Guerendo] también lo será «.

Robinson y Guerendo Isaac Dale a San Francisco un golpe sólido en el campo si McCaffrey necesita tomarlo con calma. Robinson terminó con 799 yardas y ocho touchdowns (4.3 yardas por acarreo) con los comandantes el año pasado, y será una buena adición a la ofensiva de Shanahan.

Robert Saleh Preparación para New Seahawks QB Sam Darnold

Al otro lado de la línea de scrimmage, mariscal de campo Sam Darnold está comenzando su nuevo capítulo en Seattle después de un año resurgente en Minnesota. Los 49ers conocen bien a Darnold, y Robert Saleh, el retroceso como el coordinador defensivo del equipo, ha pasado la semana calibrando la presión y las respuestas en los primeros bajos. Cuando se le preguntó sobre Darnold, Saleh le dio a Darnold sus accesorios.

«Solo estudiando su cinta, tiene mucha confianza, es un jugador», Saleh dijo. «El año pasado demostró que también podría ser un buen tomador de decisiones. Sabes, se encargó del fútbol, ​​consiguió el balón a sus creadores de juegos, y creo que el esquema simplemente le queda bien».

Espere que Saleh y los 49ers realmente se ajusten en el primer y segundo down en un intento de evitar que Darnold obtenga demasiados guardianes fáciles. El regreso de Saleh tiene mucha gente publicada, y es comprensible que así. Si él y su unidad pueden hacer que la vida sea incómoda para Darnold, podría marcar la diferencia.

Brock Purdy preparándose para el hombre 12 de los Seahawks

Para Brock Purdy Y la ofensiva de los Niners, un enfoque principal será manejar el ruido que traen los fanáticos de Seattle. Asegurarse de que su cadencia y protección estén sincronizadas serán clave. Purdy fue contundente esta semana sobre el efecto de Lumen Field:

«En un entorno como ese donde se siente como si estuvieran encima de ti en el estadio», El QB de los 49ers dijo.

«Solo tienes que estar al tanto de tu operación, rompiendo el grupo, estar en la cadencia adecuada para la ofensiva, asegurándote de que los muchachos escuchen las llamadas correctas en el grupo. Todo eso. Es una parte real del juego y es algo que no puedes pasar por alto … obviamente es uno de los mejores lugares y lugares más difíciles para jugar en la NFL».

Seattle rompió una racha perdedora de cinco juegos contra los 49ers la temporada pasada, con los equipos ganando un juego en su serie de dos juegos. Veremos cómo responden los Niners.