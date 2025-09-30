49ers dan una actualización inestable en QB Brock Purdy para el enfrentamiento de la Semana 5

El San Francisco 49ers están dando mariscal de campo titular Brock Purdy una oportunidad para jugar esta semana contra el Rams de Los Ángeles El jueves por la noche de fútbol, ​​pero incluso su gerente general no parece demasiado confiado en su condición.

Purdy sufrió un revés con su lesión en el dedo del pie durante la derrota de la semana 4 ante el Jaguars de Jacksonville a pesar de jugar todo el juego. Si bien Purdy había dicho que su dedo del pie se sintió bien después del juego, llamó al entrenador en jefe de los Niners, Kyle Shanahan, el domingo por la noche para informarle que su lesión en el dedo de los pies lo estaba molestando una vez más, arrojando dudas sobre su condición en una semana corta.

«Esperemos que lo descubramos más más tarde hoy, pero cada vez que los chicos están doloridos y dolidos un lunes, generalmente no estresas demasiado al respecto», Shanahan dijo a los periodistas el lunes por la mañana. «Pero cada vez que tengas un juego del jueves, es un elemento totalmente diferente».

Desafortunadamente, el gerente general de los Niners, John Lynch, no sonó más seguro de que Purdy jugaría contra el Ramas Cuando habla de él el martes por la mañana.

«Tomaremos todas las precauciones para asegurarnos de que Brock esté bien», Lynch le dijo a KNBR el martes. «Creo que lo es, ahora es solo una cuestión de que ¿puede cambiarlo en una semana corta?»

Lynch agregó que el 49ers Enumerará a Purdy como cuestionable para el partido del jueves contra los Rams, que según él es un «verdadero reflejo de dónde está ahora.

Brock Purdy miró en el juego de regreso vs. Jaguars

Purdy pudo haber jugado todo el juego contra el Jagua El domingo pasado, pero el mariscal de campo de $ 265 millones de los 49ers no se miró a sí mismo a su regreso a la alineación inicial.

Purdy completó solo el 57.9% de sus lanzamientos (22 de 38) para 309 yardas y dos touchdowns y arrojó un par de intercepciones que el Jagua se convirtió en 10 puntos en las unidades siguientes. También se perdió un lanzamiento de 4to y 2 para voltear la pelota en Downs y perdió la pelota en un saco de tiras con aproximadamente tres minutos para jugar, lo que selló la derrota de los Niners.

Si bien el dedo del pie de Purdy probablemente tuvo un impacto en su mal desempeño, los Niners pueden tener en cuenta su rudo comienzo en su toma de decisiones en el quarterback en la semana corta.

Si Purdy no puede jugar el jueves, Mac Jones Estaría en línea para comenzar como mariscal de campo para los 49ers contra los Rams. Lanzó para 563 yardas y cuatro touchdowns en sus dos primeros spot starts para Purdy esta temporada, guiando a los Niners a la victoria en ambos juegos.

«Mac está bien», dijo Lynch. «Mac ha sido realmente bueno para nosotros en todos los aspectos. Y la forma en que ha estado haciendo su rehabilitación con la situación de la rodilla con la que ha estado lidiando no ha sido diferente. Es incansable con su trabajo. Creo que Mac está en un buen lugar para respaldar o jugar [against the Rams]Si es necesario. «

Niners también enumerará a Ricky Pearsall como cuestionable

Purdy no fue la única preocupación por lesiones para el 49ers Saliendo de la pérdida de la Semana 4.

Los Niners también vieron el ex receptor abierto de primera ronda Ricky Pearsall Salir contra el Jagua con una lesión en la rodilla. Según Nick Waggoner de ESPNLa creencia inicial es que Pearsall sufrió una lesión de «PCL menor» en la pérdida. Había entrado en el enfrentamiento con una designación cuestionable de una lesión en la rodilla que lo ralentizó en la semana de práctica.

Mientras que Lynch dijo que Pearsall también es cuestionable para la Semana 5, si jugará contra el Ramas Esta semana podría depender de una decisión previa al juego, basada en la condición de su rodilla.

«Todos vimos a Ricky ser golpeado durante ese juego», dijo Lynch. «Ricky está enumerada como cuestionable. En esta corta semana, como dije, los jugadores estaban aquí para rehabilitación y todo eso, fue evaluado, pero creo que también está como cuestionable, así que veremos qué tan lejos puede llegar la semana corta y ver si puede salir. Sé que Ricky se muere para salir».