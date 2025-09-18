49ers dan la actualización de lesiones de Brock Purdy antes del juego de los Cardenales

El San Francisco 49ers podría hacerlo sin Brock Purdy en la Semana 2 después de que Mac Jones llevó al equipo a una victoria sobre el Santos de Nueva Orleans. A medida que la Semana 3 comienza con Jueves Night Football, la pregunta que se dirige al fin de semana es si Purdy estará sano para jugar.

Purdy se lastimó el dedo del pie en la primera mitad de la apertura de la temporada contra Seattle, pero se quedó en el juego, finalmente guiando un impulso ganador del juego que terminó con un pase de touchdown de 4 yardas a Jake Tangues.

Después de dos juegos consecutivos, los 49ers tendrán su primer juego en el estadio de Levi contra el rival de la División Oeste de NFC, el Cardenales de Arizona. Antes del choque, el gerente general de los 49ers, John Lynch, habló en KNBR, proporcionando una actualización de lesiones sobre Purdy mientras pesan si debería jugar contra Arizona.

«Puedo decirte que fue alentador verlo practicar», Lynch dijo durante su aparición en la radio el 18 de septiembre. «Estaba limitado ayer … La clave ahora es cómo responde a eso … tomaremos una decisión organizativa sobre dónde está Brock más tarde en la semana, pero es alentador verlo allí».

49ers QB Brock Purdy está progresando

Purdy regresó al campo de la práctica el 17 de septiembre, dándole la oportunidad de jugar esta semana después de perder el tiempo con una lesión en el dedo del pie.

El entrenador en jefe de los 49ers, Kyle Shanahan, dijo que Purdy estará limitado en la práctica mientras trata con el dedo del pie y dolor de hombro izquierdo, pero aún podría estar listo para ir el domingo contra Arizona.

«Sí, tiene una oportunidad», dijo Shanahan (H/T NFL.com).

La lesión de Purdy se comparó con el dedo del pie de césped, e inicialmente fue etiquetado como «semana a semana». Después de sentarse solo un juego, ahora tiene una oportunidad para regresar. Es la segunda temporada consecutiva que la señal de la señal de los 49ers ha lidiado con una lesión.

Purdy se quedó fuera dos juegos la temporada pasada debido a lesiones, perdió uno con un problema de hombro derecho y otro con un problema de codo derecho.

¿Deberían los 49ers ser cautelosos con Brock Purdy?

San Francisco vio que Jones puede ganarles los juegos de fútbol y ejecutar las llamadas de juego de Shanahan. Jones completó 26 de 39 pases para 279 yardas y tres touchdowns sin una intercepción en la victoria en Nueva Orleans.

Marcó su mejor desempeño desde la apertura de la temporada 2022 con el Patriotas de Nueva Inglaterra. Además, Jones tiene el respaldo de sus compañeros de equipo de que puede hacer el trabajo, y el 17 de septiembre, el corredor de pases de los 49ers, Nick Bosa, compartió lo que más lo impresionó de la actuación contra los Saints.

«Creo que su equilibrio», dijo Bosa (H/T Knbr). «Creo que estaba un poco emocionado de comenzar, derrocando un poco probablemente porque está tan emocionado para estar allí, pero se acomodó e hizo lo suficiente para que ganáramos».

Los 49ers deben estar 100 por ciento seguros de que Purdy esté saludable para estar en el campo y para asegurarse de que no haya posibilidad de agravar su lesión en el dedo del pie. San Francisco debería entender que es temprano en la temporada, y probablemente saben que llegar a los playoffs esta temporada requiere un Purdy saludable.