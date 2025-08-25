49ers cortan lazos con un receptor de 6’2 «de ancho después del comercio de Brian Robinson

Para que el San Francisco 49ers Para dejar espacio para El corredor recién adquirido Brian Robinson Jr.El equipo está lanzando un receptor abierto.

Los Niners han renunciado Malik Knowles dos veces ahora. Firmó un contrato de un año en junio con San Francisco, pero fue renunciado dos meses después. Y volvió a firmar con el equipo el 20 de agosto, jugó un juego de equipos especiales en el último juego de pretemporada contra el Chargers de Los Ángelesy fue renunciado nuevamente el 24 de agosto.

Every NFL team must reduce their current 90-man rosters to 53 players by Aug. 26 at 1 pm EDT and the Niners currently have 12 receivers on the roster: Junior Bergen, Robbie Chosen, Jacob Cowing, Russell Gage Jr., Isaiah Hodgins, Jauan Jennings, Skyy Moore, Terique Owens, Ricky Pearsall, Demarcus Robinson, Malik Turner and Jordan Watkins «.

Malik Knowles, de K-State, busca un nuevo equipo

No está claro si Knowles recibirá otra oportunidad en la NFL. Fuera del estado de Kansas, firmó como agente libre no reclutado con el Vikingos de Minnesota En abril de 2023. Sufrió una «lesión no fotball» y fue renunciado en agosto de 2024.

Luego pasó 45 días en el Packers de Green Bay‘Practice el escuadrón antes de firmar con los Niners en junio. Su camino más probable es firmar con el equipo de práctica de un equipo.

En su último año en K-State, Knowles tuvo 48 atrapadas para 725 yardas y dos touchdowns mientras corría por ocho acarreos para 164 yardas y tres touchdowns.

Brian Robinson jugará dos atrás detrás de Christian McCaffrey

Los Niners son golpeados en la posición del receptor, dejando una oportunidad para un veterano como elegido para hacer el equipo, o una emocionante selección de nostalgia en Terique Owens, hijo del Salón de la Fama de la NFL, Terrell Owens. Terique Owens Atrapó su primer touchdown de pretemporada el 23 de agosto después de inspirarse un poco de papá.

Pero el ataque apresurado del equipo debería ser formidable como siempre si Christian McCaffrey No ha perdido un paso, regresando de una lesión de PCL en su rodilla. La adición de Robinson, cambiado a los Niners desde el Comandantes de Washington Para una selección de sexta ronda, le da al equipo una profundidad adicional a la posición de corredor.

Robinson fue reclutado por los comandantes en la tercera ronda del draft de la NFL 2022, pero su debut novato se retrasó después de que le dispararon en la rodilla y se glúte durante un robo a mano armada. Regresó en la Semana 5 y pronto aseguró el papel inicial.

Pero el de Robinson La producción no se ha destacado Como las copias de seguridad contribuyeron al juego de carrera y Jayden Daniels Inmediatamente se estableció como uno de los mejores mariscales de campo móviles de la liga. Con Robinson para un nuevo acuerdo después de 2025, los comandantes optaron por no pagarlo.

«Lo trajimos aquí para ser nuestros dos de regreso», dijo el entrenador en jefe de los Niners, Kyle Shanahan, cuando los periodistas le preguntaron la semana pasada. «Siempre he sido un gran admirador de Brian. Me encantó que saliera de la universidad. Lo hizo muy bien yendo contra él, y nos bombearon que estaba disponible, y nos bombearon que pudiéramos conseguirlo».