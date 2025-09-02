4,907 Los autobuses Transjakarta han comenzado a funcionar normalmente hoy

Yakarta, Viva – PT Transportation Yakarta (Transjakarta) establece hasta 4.907 unidades de autobús Transjakarta, que van desde el tránsito rápido del autobús (BRT/carriles especiales), no BRT, autobús de integración, microtranos, torres, hasta Transjabodetabek operando normalmente el martes.

«Esta mañana, 4,907 autobuses operan y sirven 240 ruta Transjakarta normalmente, tanto BRT, integración, microtranos, torres y Transjabodetabek «, dijo el jefe del Departamento de Relaciones Públicas y Responsabilidad Social Corporativa (CSR) Ayu Wardhani en Yakarta el martes.



Los oficiales limpiaron el daño después de la manifestación en la Policía Metropolitana de Yakarta.

Todas las rutas de servicio Transjakarta y Transjabodetabek han operado normalmente desde el lunes (1/9), después de ser perturbados la semana pasada debido a manifestaciones en varios puntos en Yakarta.

Los Servicios de Transporte Nocturno (Amari) incluso han sido propicio desde el domingo 31 de agosto de 2025 en todas las rutas.

Ayu agregó que Transjakarta está listo para servir al viaje público Con una tarifa de RP1 al 7 de septiembre de 2025, según lo determine el gobierno provincial (Pemprov) de DKI Yakarta.

Las políticas arancelarias similares también se aplican a los servicios de MRT de Yakarta como una forma de servicio a la comunidad.



Las carreteras de peaje en la ciudad en dirección a la DPR y viceversa no pueden ser cruzadas mediante una demostración

Mientras tanto, el gobierno provincial de DKI Jakarta registró 32 paradas de autobús Transjakarta de tránsito rápido (BRT) y no BRT y una puerta de peaje sufrió daños posteriores a la concentración hace unos días.

Todas las paradas dañadas se han limpiado a partir del sábado 30 de agosto de 2025, mientras que las reparaciones están dirigidas a completarse el 8 o el 9 de septiembre de 2025. (Ant)