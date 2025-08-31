49 Putra Papua gana la certificación de petróleo y gas con Pertamina Drilling

VIVA – PT Pertamina (Persero) a través de PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) reiteró su compromiso en la construcción de la capacidad de los recursos humanos en la tierra Papuasia. A través del programa de responsabilidad social corporativa (CSR), la Compañía realizó una capacitación y certificación de mano de obra local para apoyar la operación de Rig PDSI#11.2/N80B-M en la región del suroeste de Papúa.

Esta actividad tiene lugar en dos etapas. La capacitación interna de capacitación se celebró del 13 al 15 de agosto de 2025, mientras que la certificación se celebró del 19 al 21 de agosto de 2025 en el AITAS Hotel, Sorong. Un total de 49 participantes locales participaron en la serie de capacitación con el material principal para la certificación de OMB (operadores de torre BOR), personal de plataforma OLB (operadores de piso) y H2S (seguridad de sulfuro de hidrógeno).

El gerente de la plataforma de perforación de Pertamina, Andri Sulistiono, enfatizó que esta actividad era una forma tangible de contribución de la empresa para empoderar a la comunidad local.

«Esta capacitación y certificación no es solo para apoyar la operación PDSI#11.2/n80b-M Rig, sino que también proporciona una provisión de competencia profesional para los trabajadores locales de Papuan», dijo.

Mientras tanto, Pertamina Drilling Manager Communication, Relations & CID, Meddenia Ayu Wulandari YuliAstuti, agregó que esta iniciativa era parte de la estrategia de sostenibilidad de la compañía.

«El desarrollo de los trabajadores locales es la clave para crear un valor conjunto entre la empresa y la comunidad. Se espera que más y más niños papúes tengan competencias estándar industriales petróleo y gas«, Dijo.

El vicepresidente de comunicación corporativa de Pt Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso espera que la implementación de esta actividad Pertamina a través de la perforación de Pertamina pueda dar a luz a los trabajadores locales que están certificados, listos para competir y contribuir directamente a apoyar la seguridad energética nacional.

«Pertamina alienta a la competencia de los indonesios a estar de acuerdo con los estándares industriales, especialmente la industria energética. Construir la capacidad de los recursos humanos en Papua, es un paso significativo para que Pertamina mejore el bienestar en el este de Indonesia», explicó Fadjar.