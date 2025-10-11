47 organizaciones de masas en el norte de Yakarta se reunieron hoy después de saquear la casa de Sri Mulyani a Ahmah Sahroni, resulta que…

Jacarta – La atmósfera en Yakarta se calentó después de que la turba saqueara las casas del ex Ministro de Finanzas Sri Mulyani y de varios ex miembros de la RPD RI, como Ahmad Sahroni, Eko Patrio y Uya Kuya.

Lea también: ¡En armas! Abuelo de 77 años pillado abusando sexualmente de abuelo de 70 años, ¡cómo convertirse en masajista!



Pero ahora, decenas de organizaciones comunitarias en Yakarta se unen para rechazar las acciones anarquistas que están manchando su nombre. habitante. Hasta 47 organización de masas de varios subdistritos de Norte de Yakarta celebró una declaración de paz en el Centro Juvenil del Norte de Yakarta, el sábado 11 de octubre de 2025.

Esta acción fue iniciada por el Foro RT/RW del Norte de Yakarta como una forma de preocupación y resistencia a las provocaciones y actos brutales que perturban a la comunidad. El presidente del Foro RT/RW del Norte de Yakarta, Suaib, enfatizó que el incidente saqueo Esto no refleja el verdadero carácter de los residentes del norte de Yakarta. Consideró que hubo ciertos partidos que deliberadamente aprovecharon la situación para provocar disturbios.

Lea también: No sólo el carbón, las organizaciones religiosas también pueden gestionar las minas de níquel y estaño



«Por supuesto, este (saqueo) no es una idea pura o un movimiento de la gente del norte de Yakarta, pero vemos que efectivamente hay una provocación», dijo Suaib frente a cientos de residentes y figuras de organizaciones de masas.

Suaib también lamentó los actos de destrucción y saqueo en la casa de Ahmad Sahroni que consideró que empañaban el buen nombre de su zona. Pidió a la policía que tome medidas firmes contra todos los involucrados, incluido el autor intelectual de la provocación.

Lea también: Momentos aterradores: una casa en Pademangan se derrumba sobre dos hombres de mediana edad



«Esperamos que todas las partes involucradas, tanto directamente como quienes provocaron esto, puedan realmente llevar a cabo un proceso firme y adecuado, para que ninguna cultura quede atrás en comparación con los acontecimientos de ayer», dijo.

No sólo eso, la gente del norte de Yakarta está tratando ahora de restaurar la confianza pública que se había visto erosionada debido a las acciones de unas pocas personas. Formaron un nuevo foro llamado ‘Casa de Colaboración del Norte de Yakarta’ como un espacio para el diálogo, uniendo visiones y manteniendo la unión.

«Este grupo es un foro para que todos nos reunamos en discusiones para que realmente abordemos el tema de manera apropiada», dijo.

El apoyo también llegó del alcalde del norte de Yakarta, Hendra Hidayat, quien elogió las rápidas medidas adoptadas por los residentes y las organizaciones de masas para mantener la paz en su zona. Según Hendra, la colaboración comunitaria es la clave para garantizar que la situación siga siendo propicia.

«Damos la bienvenida a la iniciativa del Foro RT/RW y a todas las organizaciones de masas que están comprometidas con el mantenimiento de la paz y el orden en la zona del norte de Yakarta. Esta declaración muestra que nuestra comunidad no quiere que incidentes similares vuelvan a ocurrir», dijo Hendra.