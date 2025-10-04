46 combatientes Heat Awmi Super Fight Ready

VIVA – El mundo de la patria de Muay Thai temblaron nuevamente. Evento titulado Aar Super Fight está lista para presentar el duelo más caliente este año. Esta prestigiosa batalla se llevó a cabo en Bali United Studio, West Yakarta, el 5 de octubre de 2025, y reunirá a docenas de los mejores combatientes de varias regiones de Indonesia.

Este evento es el resultado de una colaboración espectacular entre la pelea de verano y la pelea de triunfo, dos promotores principales que se sabe que son consistentes en el desarrollo deporte Artes marciales en Indonesia.

«La preparación para el evento de mañana es bastante madura. Hemos llevado a cabo una conferencia de prensa y una reunión técnica. Todos los combatientes también han ponderado peso y están listos para proporcionar el mejor rendimiento mañana», dijo Martua Marcos Manurung, presidente diario Awmi

Dijo que este evento presentó un total de 23 partidos, que consta de 10 partidos amateur, 10 semiprocesos y 3 profesionales, con un total de 46 combatientes que estaban listos para golpear el ring. «También hay un número de mujeres, tanto en aficionado como profesional», agregó.

Uno de los partidos más esperados es el evento principal que presenta a Dwi Sukarno, un luchador de Banten, apodado Raja Ko. «Encontrar un oponente para DWI es bastante difícil, porque muchos combatientes son reacios a enfrentarlo. Durante Pon en Aceh, ganó una medalla de bronce y se sabía que tenía un golpe mortal», dijo Marcos.

Además, Marcos destacó el desarrollo del mundo de Muay Thai Indonesia, que según él ahora tiende a resaltar la popularidad en lugar de las capacidades técnicas.

«En este momento, muchos combatientes son famosos pero no necesariamente tienen habilidades. Aunque en el One Championship o UFC, el luchador debe tener habilidades y popularidad. Quiero revertir la tendencia, dando lugar a combatientes que tienen habilidades primero, y a través de los medios también pueden ser ampliamente conocidos», dijo.

Además, Marcos espera que Awmi Super Fight pueda ser un estímulo para el atleta Muayhai Y la atmósfera de este deporte está aumentando cada vez más en el país.

«Esperamos que muchos partidos y funcionarios apoyen que AWMI pueda continuar creciendo. Nuestro objetivo es crear héroes de Muay Thai Indonesia, que sobresalen a nivel nacional e internacional. De esa manera, Indonesia tiene combatientes de clase mundial», concluyó.