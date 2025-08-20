Repliar, una coalición de equidad de género fundada por el Instituto Sundance y las mujeres en el cine Los Ángeles y Imdbpro Han recompensado 45 de las 100 series más populares de la temporada de televisión 2024-25 Los criterios de sello replanteo para la producción equilibrada de género. El sello de Reframe reconoce programas con contratación basada en género, mostrando potencial para las principales producciones para lograr la equidad de género para los creativos de las mujeres, no binarios y transgénero. La serie en el informe de este año incluye «los» hacks «,» The Bear «y» Muryl por sexo «de Pitt».

La temporada 2024-2025 recibió un rebote del 6.5% este año del informe del año pasado, que vio a la serie más baja para el género equilibrada desde 2020. Este año reveló que el número total de episodios se recuperó a 1.979 (+206), pero la inclusión de escritores y directores subrepresentados no se recuperó proporcionalmente. En 2024, el número total de episodios cayó de 1.977 a 1.773 (-204), mostrando grandes pérdidas para mujeres, escritores no binarios y trans (-187) y directores (-199).

Reframe reveló que solo 134 de los episodios restaurados se atribuyeron a los escritores, con 117 a los directores de géneros subrepresentados, que muestran una pérdida general en esos episodios de 28.3% y 41.2% respectivamente.

Otras series que recibieron el sello Repliar incluyen «Abbott Elementary», «Nadie quiere esto», «Solo asesina en el edificio», «The Diplomat», «Black Mirror», «The Penguin» y «Arcane».

Los hallazgos adicionales destacan que las directores de mujeres, no binarias y trans en el informe de este año dispararon el 35.8% de los episodios, mostrando un ligero aumento con respecto al 33.4% del año pasado (+2.8%). Mientras que un número significativo de programas de televisión lanzados este año (82%) tuvo al menos una mujer en un papel de productor ejecutivo no escribiendo, las mujeres de color en esos puestos cayeron al 18%(un 7,5%inferior).

Cada año, Reframe incluye una boleta de calificaciones que muestra el porcentaje de las 100 series principales que cumplieron los criterios de sello de Reframe de cada compañía. Amazon MGM Studios, Netflix y Warner Bros. Discovery obtuvieron el sello Repliare por más del 50% de sus lanzamientos. El 85% de las 100 mejores series lanzadas por los streamers han más que cuadruplicar su participación en las series superiores en los últimos ocho años, aumentando del 19% al 85% (+66%). Las series de red disminuyeron a 5% desde 48% (-43%), con proyectos de cable a 10% de 33% (-23%).

El informe completo y la lista de series que recibieron el informe Repliar de este año están disponibles para ver Sitio web de Reframe.