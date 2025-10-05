45 personas fueron asesinadas, 104 felicitaciones

SidoarjoVIVA – Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate (Basarnas) establece que en el séptimo día o semana del 5 de octubre, el equipo de rescate combinado logró evacuar 19 cuerpos del auge del internado (Pone) Al Khoziny Sidoarjo, Java este.

«Hoy hemos logrado evacuar 19 cuerpos y todos han sido llevados al Hospital Bhayangkara en Surabaya», dijo el domingo el Director de la Operación Basarnas, Tni Yudhi Bramantyo en Sidoarjo.



El equipo SAR conjunto está buscando víctimas de la Musala colapsada en Al Khoziny Ponpes

Hasta el día de hoy, el equipo conjunto logró evacuar a 149 víctimas con 104 sobrevivientes, mientras que 45 víctimas fueron declaradas muertas.

Hasta dos en entre 45 víctimas murieron, en forma de partes incompletas del cuerpo.

El proceso de desmantelar los escombros de los edificios que se derrumbaron, dijo, había alcanzado el 75 por ciento de los edificios totales.

Dijo que en este momento el lado derecho del edificio aún no se accedía por completo.

«El lado correcto será demolido en colaboración con expertos del Instituto de Tecnología Sepuluh de noviembre (ITS)», dijo Bramantyo.

Esto, dijo, ocurrió debido a algunas de las estructuras de edificios colapsados ​​que todavía estaban unidos a la estructura del edificio lateral.

Además, el equipo de rescate conjunto continuará llevando a cabo el proceso de evacuación de las víctimas durante 24 horas para encontrar inmediatamente a otras víctimas que todavía están enterradas.

Consideró que se prevé que todo el proceso de evacuación fuera el más rápido que se completará el lunes 6 de octubre, mientras que se esperaba que el proceso de limpieza de ubicaciones se completara el martes 7 de octubre a miércoles 8 de octubre de 2025.

Bramantyo solicitó el apoyo de todas las partes, incluido el equipo de medios, de modo que todo el proceso se completó de inmediato y rezó por los estudiantes que fueron víctimas del desastre. (Hormiga)