44,939 vehículos salen de Yakarta a través de la peaje de MBZ Layang en las vacaciones de cumpleaños del Profeta

Yakarta, Viva – Un total de 44.939 vehículo Observado de haber salido de Yakarta a través de la sección Paso superior Mohamed bin Zayed (MBZ) en las largas vacaciones del cumpleaños del Profeta Muhammad o el jueves 4 de septiembre de 2025.

«El volumen de tráfico de vehículos aumentó al 99.53 por ciento del tráfico normal, que era de 22,522 vehículos», dijo las operaciones GM y el mantenimiento del PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek Desti Anggraeni en Bekasi, citado el sábado 6 de septiembre de 2025.

También registró el aumento en el volumen de tráfico de vehículos en la dirección opuesta o desde la dirección de Cikampek a Yakarta a través del paso elevado de MBZ, 24,158 vehículos, equivalente a 15.38 por ciento en comparación con el tráfico normal de hasta 20,938 vehículos.

En línea con la altura del volumen de vehículos que pasan por el paso elevado de MBZ, se aconseja a los usuarios de la carretera que siempre prioricen la seguridad, garantizaran que los conductores y los vehículos estén en las mejores condiciones para garantizar la adecuación de energía y combustible.

«Para que los usuarios de la carretera cumplan siempre con las señales e instrucciones de los oficiales si se aplica la ingeniería de tráfico», dijo.

PT JJC también atrajo a los usuarios de la carretera que viajarían a través del paso elevado de MBZ para poder garantizar la condición del conductor y el vehículo en las mejores condiciones y en la carretera y para seleccionar bien el tiempo de viaje.

Si necesita información sobre Jasa Marga Group Toll Road o necesita ayuda durante el viaje, los usuarios de la carretera pueden comunicarse con el centro de llamadas de 24 horas en el número 14080 y la aplicación Travoy 4.4 para usuarios de iOS y Android. (hormiga)