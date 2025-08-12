441 Jóvenes energía para el futuro de la energía de Indonesia

VIVA – PT Pertamina (Persero) se da cuenta de un compromiso de mejorar la calidad de la educación en el país, así como presentar la colaboración, nuevas ideas y el nuevo entusiasmo de la generación más joven, a través del «Programa de pasantías de Pertamina en 2025». La actividad de «pasantía de incorporación» se llevó a cabo en Grha Pertamina, Yakarta, el martes 12 de agosto de 2025, Pertamina dio la bienvenida a la presencia de 441 jóvenes trabajadores que serán educados para estar listos para trabajar, especialmente en la industria energética profesional.

Leer también: Listo para usar, Bioavtur de elevación de refinería internacional de Pertamina hecha de aceite de cocina usado a usado



Vicepresidente Comunicación corporativa de PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso reveló que la pasantía es un programa aprendizaje que fue celebrada por Pertamina para la generación más joven que acababa de graduarse de Strata 1 Education. Después de pasar por una serie de etapas de selección, hasta 441 personas participarán en el proceso de negocio en Pertamina durante un año.

«Pertamina espera que este joven pueda proporcionar un nuevo entusiasmo en el mundo del trabajo y el negocio de la energía. Además, para apoyar el logro de recursos humanos superiores, de acuerdo con el Asta Cita del gobierno indonesio, así como del futuro de la energía en Indonesia», explicó.

Leer también: Pertamina Patra Niaga está lista para distribuir combustible de aviación sostenible, apoyar vuelos de bajas emisiones



Durante el período de un año de pasantía, los participantes interactuarán directamente con los oficiales de Pertamina que son profesionales en el sector energético. No solo para aprender y buscar experiencia, sino también construir redes, y probar sus habilidades en el entorno de trabajo real.

El número total de programas de pasantías de Pertamina en 2025 llegó a 441 personas. Partícipe aprendizaje Esto fue seleccionado en base a las etapas de selección estricta de un total de 28 mil registrantes. Este número saltó dos veces durante el año 2024.

Leer también: Pertamina invita a los periodistas de Sumbagsel a realizar logros en AJP 2025



Los aprendices serán colocados en el entorno del Grupo Pertamina en Holding and Someter. La colocación se llevará a cabo de acuerdo con la concentración del estudio de cada participante.

En actividades de «incorporación» o acogida e introducción, los pasantes obtienen instrucciones sobre los negocios, los valores morales y los aspectos importantes de la seguridad de la salud (HSSE) de Pertamina.

«Hay tantas cosas que los participantes pueden obtener siempre que interactúen en el proceso de trabajo con los oficiales de Pertamina. Por lo tanto, se espera que la oportunidad de obtener conocimiento y experiencia laboral que luego pueda convertirse en sus provisiones cuando realmente han ingresado al mundo del trabajo», dijo Fadjar.

El programa de pasantías 2025 es parte del sistema de capacitación laboral organizado por Pertamina de manera integrada. La serie de programas comenzó el 12 de agosto de 2025, con actividades de incorporación y capacitación en inducción. A principios de la semana de la actividad, los participantes de la pasantía obtendrán la visión de la compañía.

Muhammad Alif Madhani Harahap de la Universidad de Udayana agradeció el Programa de Aprendizaje de Pertamina.

«Me siento feliz y orgulloso, porque puede seleccionarse y tener la oportunidad de competir con la cantidad de competidores casi duplicados del año anterior. El proceso no es fácil pero lo disfruto», esperaba.

Además, los estudiantes de la Universidad de Gadjar Mada Fawwaz Nabil afirmaron estar orgullosos de poder unirse a este programa, así como apreciar los esfuerzos de información realizada por Pertamina. Admitió que se distribuyó mucho material útil de los oficiales de Pertamina. El material nunca se ha obtenido en el banco de conferencias.

«Esto es algo nuevo y muy útil para mí. Espero que más tarde durante la pasantía, pueda obtener valiosas lecciones y experiencias de profesionales en Pertamina», concluyó.