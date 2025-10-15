44 de 190 empresas solicitan la reapertura de IUP, Bahlil: 4 están bien

Jacarta – Dijo el Ministro de Energía y Recursos Minerales, Bahlil Lahadalia, de 190 permisos comerciales minería (IUP) Cual congeladohasta 44 compañía algunos de ellos han solicitado la reapertura de permisos congelados por el gobierno.

De las 44 empresas que presentaron la solicitud, Bahlil confirmó que los IUP de 4 de ellas habían sido devueltos. abiertodespués de que cumplan con sus obligaciones de pagar fondos de recuperación y garantía post-minería.

«De los 190 (IUP congelados), 44 empresas han presentado solicitudes, y cuatro de ellas están bien porque han cumplido con los requisitos enumerados en el proceso RKAB», dijo Bahlil en el evento Minerba Convex, en JICC Senayan, Yakarta, el miércoles 15 de octubre de 2025.



Ministro de Energía y Recursos Minerales, Bahlil Lahadalia en Minerba Convex 2025

Enfatizó que las condiciones requeridas por el gobierno para ser incluidas en el proceso RKAB para los titulares de IUP eran cumplir con las regulaciones aplicables y no ponerles las cosas difíciles.

«En realidad no lo estamos poniendo difícil, pero por favor sigan las reglas existentes», dijo.

Previamente, el director general de Minerales y Carbón del Ministerio de Energía y Recursos Minerales, Tri Winarno, explicó que las 40 empresas cuyos permisos no habían sido reabiertos se debían a documentos incompletos. Estos incluyen, entre otras cosas, documentos de garantía de reclamación, determinación de garantías de reclamación y pago de garantías de reclamación.

«Hemos dado 60 días para la aclaración, si la aclaración no se hace en 60 días, ya está», dijo.

La decisión del Ministerio de Energía y Recursos Minerales de suspender 190 permisos de extracción de minerales y carbón es el resultado de una evaluación integral del sector minero realizada por la Dirección General de Minerales y Carbón. La suspensión se llevó a cabo con base en carta de la Dirección General de Minerales y Carbón del Ministerio de Energía y Recursos Minerales Número T-1533/MB.07/DJB.T/2025.

Tri dijo que su partido ha enviado la primera, segunda y tercera carta de advertencia a estas empresas. Sin embargo, debido a que no hubo seguimiento a la advertencia dada, el gobierno impuso sanciones de suspensión temporal a 190 empresas mineras en relación con las obligaciones de la empresa de garantizar la recuperación y las actividades posteriores a la minería.

Mientras se impongan sanciones, se pide a los titulares de Permisos de Negocios Mineros (IUP) que continúen cumpliendo con sus obligaciones de gestionar, mantener y monitorear la minería, incluido el medio ambiente en el Área de Permisos de Negocios Mineros. Actualmente, el Ministerio de Energía y Recursos Minerales ha recibido entre 30 y 35 billones de IDR en fondos de recuperación y garantía post-minería de varias empresas de minerales y carbón.