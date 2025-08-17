433 personas afectadas, 31 víctimas fueron evacuadas con éxito

Pose, vivo – Un total de 31 víctimas de terremotos en POSO Regency, Central Sulawesi (Central Sulawesi) se evacuaron con éxito en una condición segura. Basarnas informó el número después del proceso de búsqueda y rescate en el área afectada.

«Las víctimas 31 son seguras», dijo la Operación Diputada Basarna, Edy Prakoso en Yakarta, domingo (8/17/2025).

Edy explicó, aunque docenas de víctimas habían sido evacuadas con éxito, el proceso de rescate aún se estaba llevando a cabo. Esta operación fue manejada por el equipo de la Oficina de Palu SAR en colaboración con oficiales conjuntos en el área local.

Basarnas aseguró que continuaría haciendo los mejores esfuerzos para manejar a los residentes afectados. «Informaremos el desarrollo del manejo de las víctimas del desastre del terremoto que ocurrió cuando la comunidad llevó a cabo la adoración y conmemoró el 80 aniversario de Indonesia», dijo.



Los edificios de la iglesia en POSO Central Sulawesi colapsaron afectados por el terremoto, 17/8

El terremoto golpeó a POSO el domingo (17/08/2025) a las 05.38 Wib. Según los datos de la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica (BMKG), el epicentro está en tierra con una profundidad de 10 kilómetros, precisamente a 18 kilómetros al noroeste de POSO. Este terremoto se clasifica como superficial porque fue desencadenado por las actividades de la falla de Toklaru.

Los residentes en varios subdistritos sintieron un fuerte shock durante unos 15 segundos, especialmente en los distritos POSO Pesisir, incluidos Masani, Tokorondo, Towu, Pinedapa, Tangkura y Lape. El pánico había ocurrido porque la comunidad salió de la casa buscando un lugar seguro.

Hasta las 11:30 WIB, se registraron más de 12 réplicas, con la mayor magnitud de 3.2, mientras que la magnitud promedio restante de 2.0.

La Agencia Regional de Gestión de Desastres (BPBD) de Central Sulawesi informó, el distrito POSO PISIIR se convirtió en el área más afectada. Al menos 433 personas o 184 jefes de familias (KK) experimentaron un impacto directo del terremoto tectónico. (ENTRE)