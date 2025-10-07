$ 429 Venta de primer día, $ 120 de descuento

Manzana puede ser mejor conocido por su Últimos auriculares AirPodsPero cada vez más personas se están apoderando de la marca Auriculares AirPods Max también. Amado por estrellas como Bella Hadid, Timothée Chalamet y las chicas de Blackpink, los AirPods Max son Apple’s Primeros auriculares inalámbricoscon un diseño de auricular reconocible instantáneamente y un sonido grande y potente para que coincida. Ahora puedes encontrar estos auriculares a la venta para Primer día.

Normalmente $ 549+, un Nueva venta en Amazon te consigue los airPods max por solo $ 429. Ese es un enorme descuento de $ 120 y el precio más bajo que hemos visto para estos auriculares inalámbricos, antes de las vacaciones. Los auriculares están en stock en múltiples colores y están listos para enviar con entrega durante la noche gratuita para miembros Prime.

Amazonas Auriculares Apple AirPods Max Wireless Over-Ear

Los auriculares inalámbricos están diseñados para el rendimiento, con una carcasa acústica personalizada y un gran conductor dinámico que empuja a través de un sonido de alta fidelidad y similar al teatro. Los ingenieros de audio de Apple también han implementado audio espacial en estas latas, lo que crea una experiencia auditiva más natural y realista. Música Floats alrededor tú en lugar de directamente en Usted, mientras que la tecnología «Dynamic Head Tracking» mantiene el sonido al nivel del oído, incluso si está en movimiento.

Los AirPods Max vienen con tecnología de cancelación de ruido activo (ANC), que ayuda a bloquear el ruido ambiental. Hace que estos auriculares especialmente Genial para viajar o para el trabajo. Encienda el «Modo de transparencia» cuando necesite dejar que un poco de ruido externo se alerte del tráfico o escuchar a un colega hablar.

La duración de la batería es súper fuerte en el AirPods Max, con hasta 20 horas de tiempo de juego con una sola carga. Una carga rápida de cinco minutos le brinda 1.5 horas de tiempo de escucha.

Nos gusta el diseño instantáneamente icónico de estos auriculares de Apple, que cuentan con cojines de espuma de memoria de gran tamaño y una diadema de malla de punto (que nunca se suda). Ajuste la diadema para encontrar su ajuste más cómodo.

Normalmente $ 549+, obtenga los auriculares Apple AirPods Max a la venta para Solo $ 429 en Amazon.com – Un 22% de descuento. Los AirPods Max todavía tienen un precio de $ 549 en el sitio web de Apple, por lo que vale la pena aprovechar este acuerdo.