42 edificios de hasta 32 puestos policiales fueron dañados por la manifestación el fin de semana pasado, el Ministro de Obras Públicas dijo que las directivas de Prabowo

Yakarta, Viva – El Ministerio de Obras Públicas Invertidas Instalaciones Públicas (FASUM) dañado Después del momento de entregar las aspiraciones o manifestaciones de la comunidad hace unos días. Esto está de acuerdo con la dirección del presidente Prabowo Subianto.

Leer también: ¡Ten cuidado! Esto es lo que sucede si se aplica una emergencia marcial en Indonesia



El ministro de Obras Públicas, Dydy Hanggodo, enfatizó que las instrucciones del presidente son rápidas y precisas, por lo que debemos clasificar qué daño es leve, medio, severa o necesaria rehabilitación total.

«Hay una instrucción de presidente para Ministerio de Obras Públicas Para rehabilitar inmediatamente las instalaciones públicas afectadas. Le pedí al secretario general y al director general de Cipta Karya que comience a identificar qué infraestructura pública debemos rehabilitar «, dijo Ddy en Yakarta, citado el martes 2 de septiembre de 2025.

Leer también: ACAB y 1312 Viral en las redes sociales durante la demostración, este es el significado y la historia



Agregó, enfatizando la aceleración de la recopilación de datos. Pidió al personal del Ministerio de Obras Públicas en el campo que trabajara más rápido en esta situación.

Leer también: AAUI recibe la presentación de los reclamos de seguro de cerca de DPR a las instalaciones públicas dañadas por demostración



«Esperemos que los datos se hayan recopilado para que se puedan informar inmediatamente al presidente. Por lo tanto, terminamos primero el informe administrativo, luego el trabajo físico puede comenzar después de que la condición esté lo suficientemente tranquila, es decir, este fin de semana o principios de la próxima semana», dijo.

Ddy también informó que la coordinación con los gobiernos locales también se mejora. «Poder coordinar con el gobierno provincial y los gobiernos locales/distritos/municipales, así como con la policía y polres regionales. Para ser más claros relacionados con la distribución de tareas para manejar la infraestructura, que es manejado por el Ministerio de Obras Públicas y que es manejado por el gobierno regional», dijo.

Con este rápido paso, el Ministerio de Obras Públicas se asegura de que la rehabilitación de las instalaciones públicas pueda llevarse a cabo de inmediato para restaurar la función de los servicios públicos y apoyar la estabilidad social en las áreas afectadas.

Mientras tanto, el Director General de Cipta Karya Dewi Chomistriana agregó que todos los jefes de infraestructura y Centro de Acuerdo de Edificio Regional (BPBPK) en toda Indonesia están identificando el campo actualmente.



Uno de los edificios que pertenecen al MPR RI en Bandung se incendió como resultado de la manifestación

«La Dirección General de Cipta Karya seguirá de inmediato las instrucciones del Presidente para responder a los eventos que tienen un impacto en el daño por infraestructura. Los criterios iniciales incluyen quemar o no la quema, así como las indicaciones del nivel de daño menor, medio o grave», dijo Dewi.

Hasta el día de hoy se han identificado 42 edificios edificio y 32 Estación de policía que se extiende en 29 ciudades en 12 provincias. Estos datos aún tienen el potencial de continuar creciendo y continuarán finalizándose de acuerdo con los desarrollos en el campo.

«Por daños moderados a grandes, coordinaremos con el Comité de Confiabilidad del Edificio para verificar y planificar la reparación», dijo Dewi.

La financiación de rehabilitación también se ha preparado con un mecanismo de respuesta a emergencias. Para daños menores, la asignación de financiación se puede realizar dentro de los siete días utilizando un presupuesto de respuesta de emergencia. En cuanto al daño moderado y severo, se está llevando a cabo el cálculo de costos. Si es necesario, se presentará un presupuesto adicional de inmediato. (Hormiga)