412 Tropas de IA indonesia listas para sacudir el mundo de la tecnología

Yakarta, Viva – LintastaIndosat Ooredoo Hutchison (IOH) Subsidiaria, anunciado 412 graduación AI Ingeniero del programa de becas Laskar ai. Estos graduados están listos para ser absorbidos como trabajadores en Lintasarta, socios estratégicos y socios comerciales de Cross -Sector.

Laskar AI abre oportunidades para que los graduados tengan una carrera en otras industrias que necesitan Talenta Ai – Selaras con el compromiso de Lintasarta para presentar una IA de recursos humanos superior para fomentar la transformación digital nacional.

Laskar AI es parte del movimiento AI Merdeka lanzado por Lintasarta con Dicoding y Global Nvidia Partners. Este programa está diseñado para imprimir talentos digitales superiores en el campo de la inteligencia artificial (inteligencia artificial/Ai) de varias partes de Indonesia.

Según el Informe de la AI de la UNESCO, la evaluación de la preparación de la educación y el desarrollo de habilidades es uno de los cinco grupos estratégicos principales para preparar a Indonesia para tratar el desarrollo de la tecnología de IA.

«El dominio de la tecnología de IA será un factor importante para aumentar la competitividad de la nación en el dominio global. No solo abrimos el acceso a la educación de calidad, sino que también salvamos los mejores talentos de Indonesia hacia las oportunidades de empleo reales en el sector digital», dijo el director y jefe del ejecutivo de LintaSarta, Bayu Hanantasena, en Jakarta, el jueves 14 de agosto, 2025.

Con la graduación de 412 ingenieros de IA listos para el trabajo, Laskar Ai enfatizó esa estrecha colaboración entre la industria, los académicos y el gobierno pudo dar a luz a RRHH digital con competitividad global.

«Creemos que la expansión del acceso a la educación de IA no solo es importante para satisfacer las necesidades industriales, sino también para equipar a la comunidad en general con alfabetización relacionada con la IA», dijo Bayu.

Desde su apertura en noviembre de 2024, Laskar Ai ha atraído a más de 13 mil registrantes de toda Indonesia. De estos, 657 participantes aprobaron la selección y asistieron a una capacitación intensiva desde febrero de 2025, que consta de 547 graduados activos y nuevos de 197 campus, así como 110 profesionales y profesores de 70 instituciones de Indonesia.

Dura casi un semestre para 958 estudiantes de aprendizaje y 626 horas de capacitación para profesionales y profesores, Laskar AI lleva un plan de estudios industrial con métodos de aprendizaje basados en proyectos.

Los participantes están equipados con habilidades de inteligencia artificial, programación, procesamiento de datos, aprendizaje automático y plan de estudios basado en la industria. Laskar AI no solo proporciona habilidades técnicas, sino también una experiencia real que prepara a los participantes para ir inmediatamente al mundo del trabajo.

Como el pico del aprendizaje, los estudiantes participantes están obligados a completar el proyecto Capstone de 250 horas que produce más de 100 carteras de proyectos de IA, con 13 proyectos que son reconocidos como un sustituto de la tesis de la Universidad de la participante, un reconocimiento de la calidad y la relevancia real del material estudiado.

«Diseñamos un plan de estudios que fue relevante para el desarrollo de la industria y respaldado por la última infraestructura, como la GPU Merdeka. Esta colaboración no solo proporcionó a los participantes habilidades técnicas, sino que también los preparó para convertirse en talentos preparados para fomentar la innovación en varios sectores», explicó el fundador y jefe del ejecutivo de Dicoding, Narenda Wicakson.