41 prisioneros de alto riesgo son conducidos a Nusakambangan

Yakarta, Viva – Dirección General de Correcciones (Dirección General) Muévete de nuevo reclusos alto riesgo (alto riesgo) el NusakambanganJava central.

Los prisioneros que fueron trasladados a prisión con súper seguridad esta vez fueron 41 personas de Sumatra.

«Hoy recibimos 41 residentes fomentados de alto riesgo, procesamos de acuerdo con el SOP (procedimientos operativos estándar). Además, lo colocamos en varias prisiones según los resultados de la evaluación», dijo el coordinador regional de Nusakambangan Irfan en Cilacap, Java Central en su declaración, citada de Antara, el miércoles 1 de octubre, 2025.

Los 41 prisioneros de alto riesgo que fueron trasladados provienen de las regiones de Aceh, North Sumatra, Riau y Jambi. Llegaron a Nusakambangan a las 10:35 WIB y se colocarán en varias cárceles con diferentes niveles de seguridad.

«Cinco personas fueron colocadas en Batu de seguridad súper máxima de LAPAS, 20 personas fueron colocadas en Karanganyar Super Maximum Security Lapas, y 16 residentes fomentados de alto riesgo fueron colocados en la prisión máxima de Ngaseman», explicó Irfan.

La transferencia se llevó a cabo junto con la colaboración de la policía, oficiales de la Dirección de Inteligencia y Cumplimiento interno de la Dirección de Ditjenpas, así como oficiales de la oficina regional de Aceh, North Sumatra, Riau y Jambi.

Mientras tanto, el Jefe de la Dirección General del Sub -Directorado de Cooperación, Rika Aprianti, explicó que la transferencia de prisioneros de alto riesgo a Nusakambangan fue un esfuerzo estratégico para proteger la seguridad y el orden de las cárceles y las casas de detención de los peligros de las drogas.

«Por otro lado, este esfuerzo se considera el método correcto para proporcionar un lugar para el entrenamiento y la seguridad para los residentes fomentados de alto riesgo, que se espera que puedan transformarse en ciudadanos mejor fomentados hasta que sea el momento de regresar a la comunidad, sin repetir sus errores», dijo Rika.

Anteriormente, en septiembre de 2025, la Dirección General de Relaciones Públicas había trasladado a 82 prisioneros de alto riesgo de Bali y Java Oriental y 60 reclusos de alto riesgo de Pangkalpinang, Islas Bangka Belitung a Nusakambangan.

Se sabe que el Ministro de Inmigración y Correccional Agus Andrianto se hizo eco de la campaña penitenciaria y el Centro de Detención libre de drogas. Desde su liderazgo, más de mil prisioneros con alto riesgo han sido trasladados a Nusakambangan. (Hormiga)